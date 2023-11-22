Avrupa ülkeleri, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara uzlaşmasından memnun

Avrupa ülkeleri, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa ülkeleri, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Esirlerin serbest bırakılmasına ve Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesine imkan sağlayan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Mısır ve Katar başta olmak üzere bu anlaşmaya katkı sağlayan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, İsviçre'nin "tüm esirlerin serbest bırakılması" yönündeki çağrısı yinelendi.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesi konusunda sağlanan uzlaşmanın Gazze halkına hayati yardımların ulaştırılması için kullanılması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlk büyük esir grubunun serbest bırakılacağının açıklanması, dünyada hiçbir şey onların acılarını dindiremeyecek olsa bile bir dönüm noktasıdır. İnsani ara, Gazze halkına hayati yardımların ulaştırılması için kullanılmalıdır." değerlendirmesine yer verdi.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, "İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin varılan anlaşma hem sivillerin kabul edilemez acıları hem de insani durum göz önüne alındığında olumlu bir gelişme." ifadesini kullandı.

Fajon, uzlaşının, çözüm arayışının ileriye götürülmesine olanak sağladığını belirtti.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise taraflar arasında varılan uzlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, esirlerin ailelerini rahatlatacak ve Gazze'deki insani krize yanıt verecek hayati bir adımdır." ifadesini kullandı.

Cameron, tarafları uzlaşıyı tam anlamıyla uygulamaya çağırarak, 7 Ekim saldırılarının ardından dağılan ailelerin bir araya gelmesi için tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Başlayacak insani aranın Gazze'ye daha fazla temel ihtiyaç malzemesi ve yardımın girişini sağlayacağını kaydeden Cameron, ülkesinin Filistinlilere yönelik insani yardımlarını iki katına çıkardığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmada BM'yle yakın temas halinde olduklarını hatırlattı.

Cameron, "İngiltere, tüm esirlerin salıverilmesi, güvenliğin tesisi ve Filistinliler ile İsraillilerin barış içinde yaşayacağı uzun vadeli siyasi çözüm için bölgedeki tüm ortaklarıyla çalışmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek, uzlaşmanın Gazze'ye yardım sağlanmasına hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Macron ayrıca, Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi için "bıkmadan" çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmaya temkinli yaklaşarak, "Taraflar, sözleşmede kendilerine düşen kısma uymalıdır." dedi.

Colonna, Hamas'ın serbest bırakacağı esirler arasında "Fransızların da olacağını umduklarını ve bunun için çalıştıklarını" söyledi.

Ayrıca Colonna, İsrail ve Hamas arasında başlayacak insani ara için şu ana kadar arabuluculuk faaliyetleri gösterenlere, özellikle de Katar'a teşekkür etti.

Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerapetritis, "Uzlaşmanın uygulamaya geçmesiyle ihtiyaç duyan herkese acilen insani yardım gönderilmesi ve tıbbi bakım sağlanması, bununla birlikte bölgede kalıcı barışa yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi ve Gazze'de esir tutulan ilk grup kadın ve çocuğun serbest bırakılması konusunda varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Henüz bırakılmayan esirler için üzüntü içende olduğunu belirten Slot, gerekli desteği sağlayabilmesi için Kızılhaç'a erişim izni verilmesinin önemini vurguladı.

Slot, "Önemli miktarda insani yardımın artık Gazze'ye ulaşabilmesi hayati önem taşımaktadır. İnsanların acilen temiz suya, gıdaya, tıbbi bakıma ve yakıta ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Taraflara, çatışmalara insani ara verilmesi uzlaşmasına tam anlamıyla riayet etme çağırısı yapan Slot, uzlaşma çabalarına katkı sağlayan Katar, ABD, Mısır ve diğer ülkelere teşekkür etti.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze'de çatışmalara insani ara ve rehine serbestliği anlaşmasını kutluyoruz. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve sivil Filistin halkı korunmalı. İspanya yardım etmeye hazır. İki devlet temeline dayanan Barış Zirvesi için çalışıyoruz."