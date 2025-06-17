Avrupa ülkeleri, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti

Avrupa ülkeleri, İsrail'in İran'a saldırısına, İran'ın misilleme saldırılarıyla karşılık vermesi üzerine İsrail'de bulunan vatandaşlarının tahliye sürecine başladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yaklaşık 300 Polonya vatandaşının tahliyesine başladıklarını bildirdi.

Sikorski, otobüslerle Ürdün'e götürülecek vatandaşların Amman'dan uçakla ülkelerine döneceklerini belirtti.

Almanya, İsrail'deki vatandaşlarını Ürdün üzerinden tahliye edecek

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki vatandaşlarının Ürdün üzerinden tahliyesi için öğle saatlerinde Amman'dan Frankfurt'ta gidecek bir charter uçağı kaldıracak.

Alman vatandaşlarının İsrail'den Amman'a kara yoluyla seyahatlerini kendilerinin organize etmesi gerekirken, Amman'dan Frankfurt'a uçuş da ücretli olacak. Ayrıca vatandaşların, Ürdün'e geçmek için internet üzerinden vize almaları gerekirken, bu özel durumda Ürdün makamları sınır kapılarında da vize verecek.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre, İsrail'den 4 bin ve İran'dan 1000 Alman vatandaşı tahliye edilmek için başvuruda bulundu.

İran'da yaklaşık 30, İsrail'de yaklaşık 200 İrlanda vatandaşı bulunuyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmayı ele almak üzere bugün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları acil toplantısına katılacağını bildirdi.

Harris, toplantıda, İran ve İsrail'den ayrılmak isteyen İrlandalı vatandaşlar dahil AB vatandaşlarının nasıl tahliye edilebileceğine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Halihazırda İran'da kayıtlı yaklaşık 30 İrlanda vatandaşının ve İsrail'de ise yaklaşık 200 İrlanda vatandaşının olduğunu belirten Harris, bu kişilerin çoğunun İran ve İsrail'de uzun süredir ikamet ettiklerini aktardı.

Harris, "Bugün Avrupa'nın, vatandaşlarımızı İsrail ve İran'dan nasıl daha iyi şekilde tahliye edebileceğimizi, bunu yapmanın güvenli olup olmadığını ve rotanın uygun olup olmadığını değerlendirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hollanda, İsrail'deki vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını tavsiye ediyor

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'de bulunan Hollandalı vatandaşların güvenlik endişeleri yaşadığını belirterek, ülkeden ayrılmak isteyenlere yardım sağladıklarını açıkladı.

Veldkamp, X hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrılmak isteyen Hollandalılara rotalar, vize gereklilikleri gibi konularda mümkün olan en iyi şekilde tavsiyelerde bulunmak için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, İsrail için seyahat tavsiyesinin renk kodu kırmızı olarak belirlendi ve tavsiyede "Durumunuz ne olursa olsun, oraya seyahat etmeyin. Çok tehlikeli. Acil durumlarda Hollanda Büyükelçiliği size yardım edemez." uyarısı yer aldı.

Bulgaristan

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, İsrail'de bulunan Bulgaristan vatandaşlarının durumunu endişeyle izlediklerini ve onların tahliyesi için uygun zamanın beklendiğini belirtti.

Bulgar yetkililer, uçak seferlerinin iptali nedeniyle binlerce İsrailli turistin Bulgaristan'dan ülkesine dönemediklerini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, diğer Orta Doğu ülkelerinde bulunan Bulgar turistlerin ve orada yaşayan vatandaşların Bulgaristan'a tahliyesi için çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

Hırvatistan ve Slovenya

Hırvatistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi Vesela Mrden Korac, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 59 Hırvatistan vatandaşının İsrail'den ayrılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların Tel Aviv'e ulaşmalarının tehlikeli olabileceğini ifade eden Mrden Korac, birçoğunun çifte vatandaş olduğu ve geçiş için izin gerektiği bilgisini paylaştı.

Hırvat medyası da İsrail'de yaklaşık 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğunu, hava yolunun kapalı olması nedeniyle Mısır veya Ürdün üzerinden kara yolu geçişlerinin olasılık dahilinde olduğunu kaydetti.

Slovenya da 3 vatandaşının İran'dan ayrılmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

İngiltere, Çekya, Slovakya, Litvanya, Kuzey Makedonya

İngiltere, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Konsolosluğunda çalışan personelin ailelerini tedbir amaçlı ülkeden çıkardığını ifade etti.

Çekya yerel basınına yansıyan haberlerde, İsrail'den tahliye edilen 66 kişinin bu sabah Prag'a ulaştığı bildirildi.

Slovakya da İsrail ve Ürdün'de bulunan 73 kişiyi uçakla tahliye etti. Uçakta Slovakların yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlar da yer aldı.

Litvanya'nın da 125 vatandaşını Ürdün veya Mısır üzerinden tahliye etme sürecine başladığı duyuruldu.

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlarını büyük ihtimalle Mısır üzerinden uçakla tahliye edeceklerini açıkladı.

Diğer yandan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Orta Doğu'dan üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine ihtiyaç duyulması halinde yardımcı olmak üzere geçen günlerde bir mekanizma harekete geçirmişti. GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, vatandaşlarının bölgeden tahliyesine yardımcı olunması yönünde Portekiz ve Slovakya'dan talep aldıklarını aktardı.