Avrupa Ülkeleri Depremin Vurduğu Türkiye ve Suriye'ye Kurtarma Ekipleri Sevk Etti

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, "Hız çok önemli, çünkü enkaz altında hala çok sayıda insan var. Kurtarma ekipleri gerekli olduğu sürece çalışmaya devam edecek" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Avrupa Komisyonu binasının dışından görülen AB bayrakları, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, "Hız çok önemli, çünkü enkaz altında hala çok sayıda insan var. Kurtarma ekipleri gerekli olduğu sürece çalışmaya devam edecek" dedi.

ROMA, 7 Şubat (Xinhua) -- Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Avrupa Birliği üyesi 10 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü erken saatlerde Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya ve Romanya'dan ekiplerin depremin vurduğu bölgelere gönderildiğini duyurdu.

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, "Hız çok önemli, çünkü enkaz altında hala çok sayıda insan var. Kurtarma ekipleri gerekli olduğu sürece çalışmaya devam edecek" dedi.

Diğer Avrupa ülkeleri de lojistik bilgi, sismik uzmanlık ve ekipman sağlamanın yanı sıra afet nedeniyle yerlerinden olan insanları barındırmak için de yardım teklif etti.

Suriye'de Lazkiye'ye bağlı Jableh şehrinde meydana gelen şiddetli depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Avrupa Birliği'ndeki liderler, büyük depremlerin vurduğu bölgelerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "olay yerindeki nüfusa acil yardım sağlamaya hazır olduğunu" açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ve Suriye'deki durumu yakından izlediğini ve depremden etkilenen insanlarla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın "enkaz altında kalanlar için endişelendiğini ve yakınlarıyla birlikte yas tuttuğunu" söyledi.

Depremden etkilenen bölgelere en yakın Avrupa Birliği üyesi ülke olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, depremden etkilenen bölgelerden yapılan televizyon yayınlarında görüntülerin "acı verici" olduğunu söyledi.

Çin ve ABD de dayanışma ve desteklerini ifade ederek, yardım göndermeyi teklif etti.

Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binaları kontrol eden insanlar, 6 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Öte yandan, İtalya ve Yunanistan, depremin neden olabileceği olası bir tsunamiye karşı önlem olarak bazı kıyı bölgelerini geçici olarak kapattı.