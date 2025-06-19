Avrupa Ülkeleri, Cenevre'de İran ile Nükleer Görüşmeler Yapacak

(ANKARA)- Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları Cuma günü Cenevre'de İranlı mevkidaşlarıyla nükleer görüşmeler yapmayı planlıyor.

Reuters Haber Ajansı'na göre Avrupalı üst düzey diplomatlar 20 Haziran Cuma günü Cenevre'de İran'la nükleer görüşmelerde bulunacak.

Reuters'e bilgi veren bir Alman diplomatik kaynak Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları ile AB'nin en üst düzey diplomatının Cuma günü Cenevre'de İranlı mevkidaşlarıyla nükleer görüşmelerde bulunacağını söyledi. Kaynağa göre, bakanlar önce AB dış politika şefi Kaja Kallas ile Cenevre'deki Alman konsolosluğunda bir araya gelecek, ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak bir toplantı yapacak.