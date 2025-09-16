Avrupa Teknik ve Mesleki Eğitim Forumu Antalya'da Toplanıyor

Haberler

EfVET Yönetim Kurulu, 18-19 Eylül tarihlerinde Antalya'da toplanacak. Toplantıda mesleki eğitimde stratejik kararlar alınacak ve Türkiye'nin bu alandaki katkıları vurgulanacak.

Avrupa Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Forumu (EfVET) Yönetim Kurulu, 18-19 Eylül'de Antalya'da toplanacak.

EfVET Türkiye Temsilcisi ve Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Onur Arslan, yaptığı açıklamada, toplantının Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirileceğini bildirdi.

İki gün sürecek toplantıda, ulusal kurul temsilcilerinin raporları, 2025 ve 2026 yıllarında düzenlenecek konferanslara ilişkin hazırlıklar ile genel kurul planlamasının görüşüleceğini belirten Arslan, "Türkiye, Avrupa'nın mesleki eğitim vizyonuna güçlü katkılar sunuyor. Bu toplantı, yalnızca stratejik kararların alınacağı bir platform değil, aynı zamanda ülkemizin mesleki eğitim alanındaki kapasitesini ve işbirliği potansiyelini dünyaya gösterme fırsatı olacak. Böyle bir toplantının Antalya'da yapılıyor olması ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Arslan, toplantıya EfVET Başkanı James Calleja'nın yanı sıra, 20 farklı ülkeden yönetim kurulu üyeleri ve politika yapıcılarının katılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
