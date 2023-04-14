Avrupa Sosyalistler Partisi: 'Muhalefet Partilerinin Saygın ve Şefkatli Bir Lider Olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arkasında Birleşmesini Sonuna Kadar...

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), “Türkiye’deki insanların Erdoğan’ın otoriterliğine karşı durması ve demokrasi ile güçler ayrılığı için önemli bir an olan seçimlere, bir ay kaldı. Muhalefet partilerinin saygın ve şefkatli bir lider olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında birleşmesini sonuna kadar destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES), " Türkiye'deki insanların Erdoğan'ın otoriterliğine karşı durması ve demokrasi ile güçler ayrılığı için önemli bir an olan seçimlere, bir ay kaldı. Muhalefet partilerinin saygın ve şefkatli bir lider olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşmesini sonuna kadar destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

PES, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı. PES'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki insanların Erdoğan'ın otoriterliğine karşı durması ve demokrasi ile güçler ayrılığı için önemli bir an olan seçimlere, bir ay kaldı. Muhalefet partilerinin saygın ve şefkatli bir lider olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşmesini sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.