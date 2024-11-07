Üye Girişi
Haberler

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Macaristan'da başladı

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Macaristan'da başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 5'inci zirvesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarını ele almak amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 5'inci zirvesi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarını ele almak amacıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren, kıtayı ilgilendiren güncel meselelerin tartışıldığı AST zirvelerinin 5'incisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın evsahipliğinde düzenleniyor.

Zirvede Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

40'ın üzerinde hükümet ve devlet başkanının katıldığı zirvenin gündemini ana hatlarıyla "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorlukları" oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele, ekonomi güvenliği, iklim de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Liderler, ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak.

AST: Avrupa için AB'den daha geniş ölçekli siyasi tartışma platformu

AST'nin temelleri, 2022'de Avrupa Günü'nde atıldı.

9 Mayıs 2022'de AB'nin dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin rotasının belirlenmesi için bir yıl sürdürülen Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın kapanışında Birlik üyeliğine alternatif bir teklif sundu.

24 Haziran 2022'de yapılan AB Zirvesi'nde liderler, Macron'un teklifini ilk kez görüştü. Zirvenin sonuç bildirisinde, AST'nin, AB'nin yakın ilişkiler içinde olduğu tüm Avrupalı ülkeleri kapsayabileceği, kıtanın güvenlik, istikrar ve refahını güçlendirmek için bir siyasi koordinasyon platformu niteliği taşıyacağı ifade edildi.

Ayrıca, oluşumun AB'nin genişlemesine alternatif olmayacağı vurgulandı, yeni bir uluslararası kuruluş olarak da değil, Avrupa'da AB'den daha geniş ölçekli bir "siyasi tartışma platformu" olacağı anlatıldı.

7 Eylül 2022'ye gelindiğinde AB, ilk kez AST'nin somutlaştığını duyurdu. 6-7 Ekim 2022'de dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde, başkent Prag'da düzenlenecek gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi öncesinde ilk AST toplantısının yapılacağı bildirildi.

Yılda iki kez yapılan zirveye Çekya'nın ardından, 1 Haziran 2023'te Moldova, 5 Ekim 2023'te İspanya, 18 Temmuz 2024'te İngiltere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur? 7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı? MASTERCHEF NİGİRİ (SUSHİ) TARİFİ! Nigiri nasıl yapılır, Nigirizuşi malzemeleri neler? MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.