Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi Tiran'da başlıyor

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi Tiran'da başlıyor
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- Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi Tiran'da başlıyor Arnavutluk, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

- Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi Tiran'da başlıyor

TİRAN - Arnavutluk, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geliyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde gerçekleştirilecek zirvenin ana teması ise "Yeni bir dünyada yeni Avrupa: Birlik, İşbirliği ve Ortak eylem" olarak belirlendi. Liderler ilk olarak güvenlik sorunlarına ve Avrupa'nın geleceğine yönelik ortak vizyona adanmış bir genel oturumda bir araya gelecekler. Zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı dahil Avrupa'nın güvenliği ve demokratik dayanıklılığı, rekabet gücü ve ekonomik güvenlik, hareketlilik sorunları ve gençlerin güçlendirilmesi konuları da görüşülecek.

47 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Zirve kapsamında alınan güvenlik önemleri arttırıldı. Zirvenin yapılacağı bölgede bin 500 güvenlik personelinin görevlendirildi. Tiran Uluslararası Havalimanı ve kent merkezini birbirine bağlayan yolların dışında merkez bölgesinde bulunan yollar trafiğe kapatılırken zirvenin düzenleneceği bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Ayrıca zirveye katılacak ülkelerin heyetleri için de 600 koruma polisinden oluşan bir ekip görevlendirildi.

Okullar tatil edildi

Zirve nedeniyle Arnavutluk'ta alınan geniş güvenlik önlemlerin yanı sıra hükümetin kararı ile devlet kurumları ve başkentte bulunan okullarda 15-16 Mayıs tarihlerinde tatil kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MALİK HASA - Güncel
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