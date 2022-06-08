Avrupa Sendikalar Birliğinden "Tunus'ta yargıçların görevden alınmasına" tepki - Haberler

Avrupa Sendikalar Birliği, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 57 yargıcı görevden almasına tepki gösterdi.

Tunus Genel İşçi Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Luca Vicentini'nin Cumhurbaşkanı Said'in 1 Haziran tarihli yargı kararnamesine ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Tunus'ta 57 hakimin görevden alınmasının özgürlükler için yeni bir tehdit olduğunu belirten Vicentini, "Yetkilerini otoriter kararlar alarak yargıya baskı yapmak için kullanan yönetime karşı mücadele veren yargı mensupları ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki sosyal ve siyasi krizden çıkma noktasında Tunus Genel İşçi Sendikasının çabalarının önemine dikkati çeken Vicentini, sosyal adaletin sağlanması adına ulusal diyalog çalışmalarını ve özgürlükler için verilen her türlü mücadeleyi desteklediklerini kaydetti.

Said'in yargı kararına karşı Tunus Hakimler Derneği genel grevde

Cumhurbaşkanı Said'in ülkede "yolsuzluk ve terör konularında soruşturmaları engelleyerek yargının önünü tıkamakla" suçladığı 57 hakim, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınmıştı.

Söz konusu karar, Tunus'taki parti ve sendikaların yanı sıra uluslararası camianın da büyük tepkisine neden olmuştu.

Tunus Hakimler Derneği, 6 Haziran'da Said'in yargı kararnamesine karşı bir haftalık genel grev başlatmıştı. Dernek, ülke genelinde genel grevin yanı sıra tüm yargı binalarında oturma eylemleri düzenlenmesi ve görevden alınan hakimlerin yerine aday olunmaması kararı almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.