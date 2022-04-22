Avrupa şampiyonu milli boksör Filiz Işık, Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan Filiz Işık'a Ankara'da karşılama töreni yapıldı.

Esenboğa Havalimanı'ndaki törene EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, kulüp yetkilileri, Filiz Işık'ın ailesi, arkadaşları ve sporcular katıldı.

Havalimanına gelişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde çiçeklerle karşılanan milli sporcu, duygulu anlar yaşadı.

EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün yaptığı açıklamada, Filiz Işık'ın başarısının tüm genç kızlara örnek olacağını belirterek, Avrupa'da daha çok madalya kazanacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından Filiz Işık'ı karşılamaya gelenler milli sporcuyla fotoğraf çektirdi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı formayı temsil eden sporcular, 1 altın, 6 bronz madalya elde etmişti.

Organizasyona toplam 25 sporcuyla katılan Türkiye'ye tek altın madalyayı kadınlar 48 kiloda Filiz Işık kazandırmıştı.

AA / Güncel