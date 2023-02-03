Avrupa Sağlık Devi Çin'de Gelişmiş Laboratuvar Kuracak

NANJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Avrupa'nın önde gelen sağlık şirketi Cerba Research, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Wuxi şehrinde gelişmiş bir tıbbi laboratuvar inşa etmek için bir anlaşma imzaladı.

NANJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Avrupa'nın önde gelen sağlık şirketi Cerba Research, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Wuxi şehrinde gelişmiş bir tıbbi laboratuvar inşa etmek için bir anlaşma imzaladı.

Belçika merkezli kurum, Wuxi Uluslararası Yaşam Bilimleri İnovasyon Kampüsü'nde toplam 100 milyon ABD doları yatırımla, Teddy Klinik Araştırma Laboratuvarı (Wuxi) ile yapacağı ortak girişimle merkez laboratuvarı kuracak.

Laboratuvar, Çin'de yenilikçi ilaçlar, aşılar ve tanı reaktifleri için bir klinik deney merkezi olarak hizmet verecek.

Cerba Research CEO'su Mario Papillon, "Çin pazarını şirketimizin büyümesi için büyük bir fırsat olarak görüyoruz" diyerek, deneyimleri ve yerel uzmanlıklara dayanarak dünya ölçeğinde mükemmel laboratuvar hizmetleri sağlayacak bir organizasyon oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anlaşma, Çin'deki birçok yetkili ve kuruluşun, yeni iş fırsatları aramak amacıyla Avrupa ve ötesine uçmak gibi, ekonomik toparlanmayı artırmak için harekete geçtiği sırada, Wuxi iş dünyası temsilcilerinin Belçika'ya yaptığı bir gezi sırasında imzalandı.