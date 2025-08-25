Avrupa Posta Operatörleri, ABD'ye Paket Gönderimlerini Askıya Aldı

VİYANA, 25 Ağustos (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Avusturya Postası Genel Merkezi Ana Girişi önünden geçen bir kişi, 24 Ağustos 2025.

Avrupa'daki birçok posta operatörü, düşük değerli ithalata ilişkin yürürlüğe girecek yeni ABD gümrük düzenlemelerinin yol açtığı belirsizlik, karışıklık ve artan maliyetleri gerekçe göstererek ABD'ye yönelik çoğu paket gönderimini askıya aldı.

Cumartesi günü itibarıyla Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Letonya, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu pek çok ülkedeki posta operatörleri, ABD'ye gönderilen paketler için sevkiyatları durdurduklarını ya da ciddi kısıtlamalar getirdiklerini açıkladı. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)