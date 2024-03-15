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Avrupa Parlamentosu Üyesi: AB İsrail'e karşı politikasını değiştirmeli

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Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec, Gazze'de yaşananların insanlık sınavı niteliğinde olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Nemec, Gazze'deki durumun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşılan en büyük sınamalardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Gazze'de yaşananlar, insan kalıp kalamayacağımızla ilgili bir imtihan.' dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Matjaz Nemec, Gazze'de yaşananların insanlık sınavı niteliğinde olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e karşı politikasını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Slovenyalı milletvekili Matjaz Nemec, AP'de AA muhabirinin, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları ve Avrupa ülkelerinin duruşuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum." diyen Nemec, "Bunun kararını verecek olan ben değilim ama Gazze'de olup bitenleri diğer çatışmalarla, özellikle Ukrayna'dakiyle karşılaştırdığımda, 'soykırım' ifadesinin İsrail güçlerinin eylemleri için kullanılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nemec, Gazze'deki durumun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşılan en büyük sınamalardan biri olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de yaşananlar, insan kalıp kalamayacağımızla ilgili bir imtihan." dedi.

Her şeyden önce konuya insani açıdan bakılması gerektiğinin altını çizen Nemec, "Bizim nesil siyasetçilerin insanlık seviyesini yüksek tutması önemli." ifadesini kullandı.

Nemec, AB yönetiminin tutumunun, Avrupa'nın genel fikrini yansıtmadığına işaret ederek, "(AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell gibi insani yüzümüzü koruyan isimler de var. AB'nin bu tavrı izlemesi gerekiyor. 9 Haziran için kampanya süresince bunu aklımızda tutmamız önemli." diye konuştu.

AP'nin 29 Şubat'ta ilk kez İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulunduğuna değinen Nemec, "Bu, çok küçük bir adım. Yeterli değil." dedi.

Nemec, bir an önce ateşkese varılması ve iki devletli çözüm temelinde müzakerelere başlanması fikrini benimseyen AP üyelerinin daha büyük adımlar atılması için çalıştığını aktardı.

AP üyesi Nemec, "30 bin ölüden bahsediyoruz. Bu yeterli değilse AB'nin resmi politikasını değiştirmek için neyin yeterli olacağını bilmiyorum." tespitinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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