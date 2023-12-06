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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Osman Kavala'yı ziyaret etti

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Amor, bu görüşmenin Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olmasını umduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'yı Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Amor, "Bu görüşmeyi kolaylaştırdıkları için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu iş birliğinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye ilişkin son Ortak Tebliği bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olmasını umuyorum" dedi. Amor, Kavala'yla görüşülmesine izin verilen ilk Avrupa Parlamentosu üyesi oldu.

2 Aralık'tan bu yana çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bugün Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'yı yeni adı Marmara Cezaevi olan Silivri Cezaevi'ned ziyaret etti. Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osman Kavala ile Silivri Cezaevi'nde görüştüm. Ne kadar dikkat çekici bir insan. Bu görüşmeyi kolaylaştırdıkları için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu iş birliğinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye ilişkin son Ortak Tebliği bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ BİR AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİNİN KENDİSİNİ ZİYARET EDİLMESİNE İZİN VERİLDİ"

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin söz konusu ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında "Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Osman Kavala'yı Marmara Cezaevinde (eski adıyla Silivri Cezaevi) ziyaret etti. İlk kez bir Avrupa Parlamentosu Üyesi'nin kendisini ziyaret etmesine izin verildi. AP Üyesi Sánchez Amor 2 Aralık'tan bu yana Türkiye'de bulunuyor ve İstanbul ve Kayseri'yi de ziyaret etti" denildi. Yazılı açıklamanın devamında Amor'un açıklaması şöyle aktarıldı:

"Türk Hükümeti'nin bu ziyarete izin verme kararı, doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Türk Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu açıklık, Komisyon ve Yüksek Temsilci Başkan Yardımcısı'nın son Ortak Tebliği bağlamında da AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının ve ülkedeki hukukun üstünlüğü ve temel haklar durumunun ele alınması için daha fazla adım atılacağının bir işaretidir.

Osman Kavala ile nihayet şahsen tanışmak benim için çok dokunaklıydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık kararlarına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin defalarca yaptığı çağrılara rağmen hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın 6 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Kendisine Avrupa Parlamentosu'nun dayanışmasını ve serbest bırakılmasını talep etmeye devam etme konusundaki kararlılığını ilettim.

Bir kez daha Türk makamlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve diğer ilgili davalara ilişkin kararlarını tam olarak uygulamaya ve ilişkilerimizin tam potansiyelini geri kazanmanın en iyi yolu olarak ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyorum."

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye İzleme Raportörleri, İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boriss Cilevics ise 13 Ocak 2023 tarihinde Kavala'yı ziyaret etmiş ve ardından yaptıkları yazılı açıklamada, "AİHM'in iki kararına rağmen 2017 yılından beri cezaevinde tutulan Sayın Kavala ile görüşme fırsatı bulmamız, Avrupa Konseyi ile Türk makamları arasındaki diyalogda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Osman Kavala Marmara Türkiye Avrupa Birliği İnsan Hakları Hukuk Politika Güncel Haberler

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