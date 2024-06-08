Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Merkez Partilerin Oy Kaybı Bekleniyor

Milli İstihbarat Akademisince hazırlanan raporda, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde merkez partilerin bir miktar oy kaybına uğramasının, aşırı sağ partilerin ise sandalye sayılarını artırmasının beklendiği bildirildi.

Milli İstihbarat Akademisince AP seçimlerine yönelik rapor yayımlandı.

Rapor, Türkiye ve Avrupa açısından öneme sahip olan AP'nin yapısını, parlamentodaki siyasi grupların söylemlerini ve Türkiye'ye yaklaşımlarını, seçimlere dair beklentileri ve seçim sonuçlarının AB-Türkiye ilişkilerine olası etkilerini değerlendiriyor.

Raporda AP seçimlerinin, Avrupa Birliği (AB) içindeki dengeleri olduğu kadar transatlantik ili?kileri de etkileme potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

En son 2019 yılında düzenlenen AP seçimlerinden bu yana Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmelerin Avrupa'daki siyasi ve ekonomik iklimi önemli ölçüde değiştirdiği belirtilen raporda, Avrupa ülkelerinde düzenlenen seçimlerde de aşırı sağın yükselen bir grafik izlediği anımsatıldı.

Şu anda aşırı sağ olarak adlandırılan partilerin Avrupa'da on ülkede iktidarda ya da koalisyon ortağı olduğuna işaret edilen raporda, seçim öncesi gerçekle?tirilen anketlerin, ba?ta EPP ve SD olmak üzere merkez sağ ve sol partilerin bir miktar oy kaybına uğrayacağını, buna mukabil ba?ta a?ırı sağ olmak üzere radikal partilerin Parlamentodaki sandalye sayılarını artıracağını öngördüğü kaydedildi.

Ancak a?ırı sağ partilerin, beklentileri gerçekle?tirerek toplam 720 sandalye sayısının yüzde 25'ini elde etmeleri durumunda dahi AP'de çok fazla etkili olmalarının beklenmediği, etkinin sınırlı kalmasında "güvenlik kordonu" ve "iç entropi" gibi mekanizmaların rolünün önemli olduğu belirtildi.

"Aşırı sağ partiler, daha fazla pazarlık gücüne kavuşabilir"

Raporda, seçim sonrası ortaya çıkacak dengelerde, EPP ve SD tarafından olu?turulan "büyük koalisyon"un ana politikaların sürdürülmesinde temel rol oynayacağı ancak ikilinin ve diğer partilerin a?ırı sağın taleplerini daha fazla dikkate almak zorunda kalacakları değerlendirmesine yer verildi.

"Özellikle 'süper büyük koalisyon' olarak adlandırılan üç partinin (EPP, SD ve RE), belirli konularda uzla?amamaları halinde a?ırı sağ partiler daha fazla pazarlık gücüne kavu?abilir." öngörüsünde bulunulan raporda, bu resmin radikal sağ partilerin şimdiye kadar elde etmekte zorlandıkları AP içinde etkili makamlar olan başkan yardımcılıkları ve komite başkanlıklarını elde etmelerini sağlayabileceğine işaret edildi.

Raporda yapılan değerlendirmelerde geleneksel olarak Türkiye kar?ıtı tavırların daha baskın olduğu a?ırı sağ grupların, göç, üyelik müzakereleri, Gümrük Birliği yenilenmesi ve vize serbestisi gibi konularda Türkiye'yi zorlayıcı adımlar atma ihtimalinin arttığı belirtildi. Ancak AP'nin kendi içerisinde siyasi tartı?malar ve fikir ayrılıklarıyla daha fazla enerji kaybedeceği ve karar alma süreçlerinde daha fazla zorlanacağı öngörüldü. Bu durumun, AB'nin uluslararası alandaki aktörlük konumunu daha fazla sorgulanır hale getirebileceği belirtildi.

Raporda Rusya'nın Ukrayna'yı i?galinin ardından olu?an atmosferde Doğu Avrupa ülkelerinin NATO ile dayanı?mayı arttırdığı ve geçmi?te NATO ile mesafeli ili?kileriyle bilinen AP içindeki siyasi grupların dahi artan ?ekilde NATO vurgusunda bulunduğu kaydedildi.

Bu durumun; ittifakın önemli bir üyesi olan Türkiye'nin kıtanın güvenliği hususunda öne çıkmasına neden olabileceği vurgulanırken, son dönemde Türkiye'nin, Romanya, Polonya ve Macaristan gibi ülkelere olan silah ihracatının hızlı biçimde artmasının, yakın gelecekte Türkiye-Avrupa ili?kilerinde normatif konular yerine güvenlik boyutunun daha fazla öne çıkacağının göstergesi olarak okunabileceği belirtildi.