Avrupa Parlamentosu, Rusya ve Afganistan'daki insan hakları ihlallerini kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya ve Afganistan'da insan hakları ihlallerini kınayarak, AB ve üye ülkelere sorumlularına diplomatik baskı uygulama çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya ve Afganistan'da insan hakları ihlallerini kınayarak, AB ve üye ülkelere sorumlularına diplomatik baskı uygulama çağrısı yaptı.

AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya ve Afganistan'da insan hakları ihlalleriyle ilgili karar tasarıları kabul edildi.

Oylamanın ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri, İngiliz vatandaşı da olan Rus muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın Rusya'da 25 yıl hapse mahkum edilmesini "siyasi saikli" addederek şiddetle kınadı.

Kara-Murza'nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep eden milletvekilleri, aynı talebi Rusya'daki diğer tüm siyasi tutuklular gibi Rus muhalif ve 2021 Sakharov Ödülü sahibi Aleksey Navalnıy için de yineledi.

Milletvekilleri, hem Kara-Murza hem de Navalnıy'ın sağlıklarının kötü muamele ve uygun tıbbi bakım eksikliği nedeniyle hızla kötüleştiğine dikkati çekerken Rus rejimi tarafından artan insan hakları ihlallerini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ni, Rusya'daki siyasi muhaliflere yönelik insanlık dışı hapis, işkence ve cinayet eylemlerine ilişkin derhal soruşturma başlatmaya çağıran milletvekilleri, AB ülkelerini de Rus yargıçlar, savcılar ve siyasi amaçlı davalarda keyfi kovuşturmalar, gözaltılar ve işkenceden sorumlu herkese karşı sert yaptırımları benimsemeye çağırdı.

Afganistan

AP'li milletvekilleri, Afganistan'da da temel haklarını kullandıkları için hapsedilen herkesi serbest bırakmaya çağırdı.

Milletvekilleri, Taliban'ın Afganistan'daki kadınlara yönelik ortaöğretim ve üniversite eğitimi üzerindeki yasağı, kadınların sivil toplum kuruluşlarında ve BM'de çalışmasının yasaklanmasını da kınadı.

Açıklamada, "Karar, AB'ye ve üye devletlere, keyfi olarak gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını sağlamanın yanı sıra kadın ve kız çocuklarına eğitim sağlayan Afgan gruplarına desteği artırmaları için Afganistan'ın fiili yetkilileri üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak diplomatik baskı uygulamaya çağırıyor." ifadesi yer aldı.