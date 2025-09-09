Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden Türkiye'ye Eleştiri

Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylar üzerine değerlendirmede bulunan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'de demokrasiye yönelik baskıları ve durumu 'gerçeküstü' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Amor, "Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, acımasız ve ne yazık ki sofistike bir mekanizma: bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanlığını kimin üstleneceğine gayri meşru bir şekilde karar veriyor; göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra, çevik kuvvet polisi sahtekarı koruyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Bu gerçeküstü bir durum." ifadesini kullandı.

