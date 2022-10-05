Avrupa Parlamentosu'nun önünde hayat pahalılığı protesto edildi Güncel Haberler Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde hayat pahalılığı protesto edildi. Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde hayat pahalılığı protesto edildi. Yerel gazete DNA'nın haberine göre, Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun çağrısıyla, yerel saatle 13.00'te yaklaşık 200 kişi Strazburg kentinde bulunan AP'nin önünde toplandı. Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Romanya'dan farklı sendikaların üyelerinin de yer aldığı gösteride, hayat pahalılığına ve krizine son verilmesi, ayrıca maaşların artırılması çağrısında bulunuldu.??????? Güncel Kaynak: AA / Esra Taşkın Strazburg Fransa Güncel Haberler

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