Avrupa Parlamentosu'ndan Vizesiz Seyahat Hakkına Sınırlama

Avrupa Parlamentosu (AP), insan haklarını ihlal ettiği veya uluslararası mahkeme kararlarına uymadığı tespit edilen üçüncü ülke vatandaşlarının Şengen Belgesi'ne vizesiz seyahat hakkını askıya almayı kolaylaştıran yeni değişikliği onayladı.

İsrail dahil mevcut olarak Şengen Bölgesi'ne vize serbestisi bulunan ülkeleri etkilemesi beklenen değişiklik, 96 hayıra karşı 518 evet oyu alarak AP Genel Kurulu'ndan geçti.

Avrupa Birliği'nin (AB) mevcut rejimine göre İsrail, Avustralya, Brezilya, Japonya, İngiltere, Ukrayna ve Batı Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere 61 ülkenin vatandaşı, herhangi bir 180 günlük dönemde 90 güne kadar kısa süreli kalışlar için Şengen Bölgesi'ne seyahat edebiliyor.

AB ise belirli koşullar altında vizesiz rejimi askıya alabilirken yeni değişiklik, askıya alma mekanizmasının aktive edilmesini daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor.

Örneğin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ihlalleri, uluslararası insan hakları veya insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi ve uluslararası mahkeme kararlarına uyulmaması artık bir ülkenin vize serbestisinin askıya alınması için geçerli gerekçeler olacak.

Ayrıca, vize serbestisinin askıya alınması halinde söz konusu ülkenin hükümet yetkilileri de bundan muaf olmayacak.

Değişikliğin yürürlüğe girmesi için nihai olarak AB Konseyi tarafından kabul edilmesi gerekiyor.