Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna Barış Sürecine Destek Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile üye ülkeleri Ukrayna barış sürecinde "liderlik gösterme" ve müzakerelerin uluslararası hukuk ilkelerine uygun olmasını sağlamak için ABD ve diğer ortaklarla işbirliğini sürdürmeye davet etti.

AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'nin Ukrayna barış müzakerelerinde nasıl bir rol oynaması gerektiği tavsiyesini içeren karar tasarısı Genel Kurulda 70'e karşı 401 oyla kabul edildi.

Tasarı, AB ve üye ülkeleri, Ukrayna barış sürecinde "liderlik gösterme" ve müzakerelerin uluslararası hukuk ilkelerine uygun olmasını sağlamak için ABD ve diğer ortaklarla işbirliğini sürdürmeyi tavsiye ediyor.

Milletvekilleri, sürdürülebilir barışın AB ve ABD'nin Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesi ve AB'nin "karşılıklı yardımlaşma maddesiyle" eşdeğer güvenlik garantisi verilmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunun Avrupa güvenlik düzeni üzerinde "derin bir etki" yaratacağını kaydeden milletvekilleri, Moskova tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarının Rus toprağı olarak tanınmayacağını vurguladı.

Milletvekilleri, ABD'nin Kiev'e yönelik "ikircikli politikasının kalıcı barış hedefine zarar verdiğini" ifade ederek, olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna'nın egemenliğini savunma yeteneğinin kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca milletvekilleri, AB Komisyonunun dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya "tazminat kredisi" sağlama fikrine de destek vererek, bu konudaki çalışmaların gecikmeden kabul edilmesi ve uygulanması çağrısında bulundu.

AB'nin olası barış anlaşması uygulanmaya başlamadan önce Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmaması görüşünü paylaşan milletvekilleri, Moskova'nın barış görüşmelerine katılmayı reddetmesi halinde bu ülkeye karşı daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.