Avrupa Parlamentosu'ndan Sudan'daki Çatışmalara Sert Kınama

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Sudan'da süren çatışmaları kınayarak şiddet eylemlerinin soykırım suçunu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Sudan'daki şiddet eylemlerinin soykırım suçunu teşkil edebileceği uyarısı yapılan karar tasarısı, 52 "hayır" oyuna karşı 503 "evet" ve 32 "çekimser" oyla kabul edildi.

Kararda, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan ordusu tarafından işlenen ağır ve sistematik uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlalleri en sert şekilde kınandı.

Sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar, etnik temelli ve cinsel şiddet, işkence, kasıtlı aç bırakma taktikleri, çocuk asker kullanımı, hastanelere ve insani yardım tesislerine yönelik saldırılar ile sivillerin bilinçli açlığa mahkum edilmesinin soykırım niteliğinde eylemler oluşturabileceği uyarısı yapılan kararda, çatışan taraflara "aç bırakma ve cinsel şiddeti savaş aracı olarak kullanmayı" derhal durdurma ve ülke genelinde engelsiz insani erişime izin verme çağrısında bulunuldu.

Kararda, Sudan'ın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü yeniden teyit edilirken Hartum'daki sivil hükümetin meşruiyeti vurgulandı.

HDK'nin kontrolündeki bölgelerde paralel ya da rakip otoriteler ya da siyasi yapılar oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunun altı çizilen kararda, Sudan'daki savaşı körükleyen tüm dış müdahale biçimleri kınanarak dış aktörler Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosuna riayet etmeye çağrıldı.

Kararda, çatışmanın bölge geneline yayılma ihtimaline ilişkin ciddi endişelerin bulunduğuna işaret edilerek, Avrupa Birliği (AB) Konseyine HDK'nin AB'nin "terör listesine" alınması kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirecek sürecin acilen başlatılması çağrısında bulunuldu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.