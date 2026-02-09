Haberler

AP'de İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakının önünü açan kararlarının tartışılması teklifi reddedildi

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolünü artırmasına yönelik oturum yapma teklifini 217 'hayır' oyu ile reddetti. Sol grup üyeleri, AB'nin konuya sessiz kalmasını eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakının önünü açan bir dizi karar alması konusunda oturum yapılması teklifi reddedildi.

AP'deki Sol grup, İsrail güvenlik kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde, Tel Aviv'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onaylamasının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda harekete geçme sorumluluğu hakkında 11 Şubat'ta Genel Kurul'da oturum düzenlenmesi talebinde bulundu.

Genel Kurul'da, Sol grup adına konuşan Milletvekili Marc Botenga, Avrupa'nın yıllardır Filistinlilere "İki devletli çözümü savunuyoruz, devletinizi alacaksınız" garantisi verdiğini ancak İsrail'in bunu tamamen imkansız hale getirdiğini belirterek, "Bu, bizim gündemimizde bile değil. Kabul edilemez." dedi.

Botenga, "Uganda'da biri bir şey söylüyor, parlamento açıklama yapıyor. Türkiye, birilerini sınır dışı ediyor, parlamento bunu eleştiriyor vs. Ancak AB'den büyük miktarda fon alan bir devlet tarafından (İsrail) bütün bir halk topraklarından sürüldüğünde, tam bir sessizlik oluyor. Hiçbir şey söylemiyoruz. Bu, kabul edilemez." diye konuştu.

217 "hayır" oyu kullanıldı

Botenga'nın konuşmasından sonra yapılan oylamada, 171 "evet"e karşılık 217 "hayır" oyu kullanıldı ve böylece İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da kontrolünü artırma kararı ile AB'nin bu konuda harekete geçme sorumluluğu hakkında oturum yapılması teklifi reddedildi.

Oylamanın ardından Sol grubun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, teklifin sağ ve aşırı sağ koalisyonu tarafından reddedildiği belirtilerek, AP'nin "bir kez daha Filistin'deki şiddete göz yumma kararı" aldığı vurgulandı.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde, İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınındaki haberlere göre, bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken, İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
