Avrupa Parlamentosu'ndan İsrail'e Alıkoyulanlar İçin Çağrı

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, İsrail'in saldırısının ardından Küresel Sumud Filosu'nda bulunan üyeleri Rima Hassan ve Emma Fourreau'dan haber alamadıklarını bildirerek, Tel Aviv'i tüm alıkoyulanları serbest bırakmaya çağırdı.

AP'deki Sol grup, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısı sırasında aralarında Sol grup mensubu AP milletvekilleri Hassan ve Fourreau'nun da bulunduğu gemiyle canlı yayın bağlantısının kesildiği ve gemide bulunanların akıbetine ilişkin henüz bir bilgi alınamadığı belirtildi.

Mürettebatın güvenliğinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, İsrail'e tüm alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada Hassan'ın saldırıdan önceki son sözlerine şöyle yer verildi:

"Onlarca insani yardım gönüllüsü ve yurttaş tamamen yasal ve şiddet içermeyen bir görev yürütüyor. İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştireceği herhangi bir gözaltı, deniz hukuku ve insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır ihlali anlamına gelir."

Açıklamada ayrıca AP'nin Filistin Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan'ın da şu tespiti aktarıldı:

"Bu, son aylarda İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri üçüncü kez alıkoymasıdır. Filoda bulunanlar, dünya liderlerinin cesaret edemediği bir şeyi yapıyor: Filistin halkına insani yardım ulaştırmak."

Boylan, AB'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırarak, "Tüm alıkonulanların güvenliğinin sağlanması ve serbest bırakılması uluslararası toplumun sorumluluğudur." vurgusunu yaptı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.