AP'nin savunma komitesinden, AB'ye daha güçlü ortaklıklar kurma çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE) üyesi milletvekilleri, güvenlik ortaklıklarının mevcut tehditlere etkili yanıt vermek ve Avrupa Birliği'nin (AB) küresel rolünü güçlendirmek için önemli olduğunu belirterek, bu alanda daha güçlü ortaklıklar kurulması çağrısı yaptı.

AP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SEDE üyesi milletvekilleri AB'nin savunma ve güvenlik ortaklıkları hakkında hazırlanan raporu onayladı.

SEDE üyesi milletvekilleri, savunma alanındaki ortaklıklarının "bir seçenek değil gereklilik" olduğunu kaydederek, AB'yi bu konuda daha güçlü ortaklıklar kurmaya davet etti.

Milletvekilleri ayrıca, NATO'nun "kolektif savunmanın temel taşı olduğunu" ancak gerektiğinde bağımsız hareket edebilecek "daha güçlü ve yetenekli" AB savunma ayağı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

SEDE üyesi milletvekili ve raportör Michal Szczerba hazırladığı raporun kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin "en önemli görevinin" kendi gücünü oluşturmak olduğunu belirterek "Daha stratejik ve koordineli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu nedenle güvenlik ve savunma ortaklıkları çok önemlidir. Tehditler sınırlarda durmaz ve AB tek başına hareket edemez." ifadelerini kullandı.

Rapor

Raporda, AB'nin güvenlik ve savunma ortaklıklarının Birliğin mevcut ve gelecekteki tehditlere etkili yanıt vermesi ve "küresel stratejik aktör" olarak rolünü güçlendirmesi için hayati önem taşıdığı belirtilerek, mevcut jeopolitik ortamın "daha güçlü, tutarlı ve uzun vadeli güvenlik işbirliği" gerektirdiği ifade edildi.

AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, siber saldırılar ve terörizm gibi tehditler nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en ciddi güvenlik durumuyla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulan raporda, Rusya Avrupa güvenliğine yönelik "ana tehdit" olarak, Çin ise AB'nin ekonomik ilişkilerini yeniden değerlendirmesi gereken "stratejik rakip" olarak tanımlandı.

Raporda ayrıca, AB-NATO işbirliğinin önemine de değinilerek, Kiev'e desteğin sürmesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması çağrılarında bulunuldu.

Rapor, AP Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak, kabul edilmesi halinde parlamentonun resmi pozisyonu haline gelecek.