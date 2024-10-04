Avrupa Parlamentosu'ndan Can Atalay İçin TBMM'ye Çağrı

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 11 üyesi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın mazbatasının geri verilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Çağrıda, "Atalay'ın tutukluluğunun devamının demokrasi ve evrensel hukukun ihlali olduğu" vurgulandı.

AP üyeleri Özlem Alev Demirel (Almanya), Marco Tarquinio (İtalya), Martin Schirdewan (Almanya), Anthony Smith (Fransa), Sebastian Everding (Almanya), Leila Chaibi (Fransa), Jonas Sjöstedt (İsveç), Damian Careme (Fransa), Catarina Martins (Portekiz), Irene Montero (İspanya) ve Isa Serra'nın (İspanya) imzasının bulunduğu mektupta, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın mazbatasının geri verilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapıldı.

Mektupta, "Atalay lehine verilen tüm kararlara rağmen, başta siz Meclis Başkanı olmak üzere, Türk yetkililerinin Anayasa Mahkemesi'nin açık ve net kararlarını uygulamamasını şiddetle kınıyoruz" yer aldı.

Can Atalay'ın devam eden tutukluluğu "kaygı verici" olarak tanımlarken, gelinen noktanın "halen yıkıcı depremlerin etkileriyle mücadele eden Hatay halkının temel demokratik haklarını ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasıyla evrensel hukuk devleti anlayışını da ihlali" anlamına geldiği vurgulandı. Mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Yeni bir yasama yılı başlarken, Hatay'ın seçilmiş temsilcisi Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hak ettiği koltukta bulunmaması büyük bir endişe kaynağıdır.

Atalay, Türkiye'nin son döneminde birçok siyasi mahkum, gazeteci ve iş kazası mağdurlarını savunmuş bir insan hakları avukatı. 2022'den beri 'Gezi Parkı Davaları' gerekçesiyle haksız yere tutuklu bulunmakta.

Can Atalay, 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilmesine, Meclis kayıtlarına geçmesine ve vekillik mazbatasını almasına rağmen, hala serbest bırakılmamıştır. Bu nedenle milletvekili yeminini edememiş ve dokunulmazlığını kazanamamıştır.

"Anayasa Mahkemesi kararlarını ilgili makamlar uygulamamıştır"

Atalay'ın başvuruları sonrası Anayasa Mahkemesi, haklarının ihlal edildiğine iki kez karar vermiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini hükmetmiştir. Ancak ilgili makamlar bu kararları uygulamamıştır.

Ocak 2024'te milletvekilliği Parlamento'da düşürülmüş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi bu düşürme işlemini 'yok hükmünde' saymış ve Atalay'ın milletvekilliğini sürdürmesi gerektiğini karara bağlamıştır.

Atalay'ın devam eden tutukluluğu, yalnızca bir milletvekilinin haklarını değil, aynı zamanda hala yıkıcı depremlerin etkisiyle mücadele eden Hatay halkının temel demokratik haklarını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmamak suretiyle evrensel hukuk anlayışını da ihlal etmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin Atalay lehine verdiği tüm kararlara rağmen, Türk yetkililerin ve sizin Parlamento Başkanı olarak bu kararları uygulamamış olmanızı şiddetle kınıyoruz.

Parlamentodaki önemli rolünüzü göz önünde bulundurarak, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını yerine getirmenizi, Hatay halkının iradesine saygı göstermenizi, Can Atalay'ın hak ettiği milletvekilliği görevini yürütmesine izin vermenizi ve ülkedeki hukukun üstünlüğü, temel haklar ve özgürlüklerle ilgili ciddi kısıtlamaları gidermek için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz."