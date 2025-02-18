Avrupa Parlamentosu'ndan ABD'ye Güven Uyarısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük dört grup ortak bildiri yayımlayarak "Avrupa'nın artık ABD'ye güvenemeyeceği ve acilen kendi güvenliğini sağlaması gerektiği" uyarısı yaptı.Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük dört grup, ortak bir bildiri yayımlayarak Avrupa Birliği'nin (AB) savunma konusunda acil kararlar alması uyarısında bulundu.

Bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ile Rusya'dan üst düzey heyetler arasında yapılan görüşmelerin sonrasına denk gelen bildiride "yeni jeopolitik gerçekliklerin, Avrupa'nın kendi güvenliğini güçlendirmesini gerektirdiği" vurgulandı.

AP'deki en büyük dört grup; Avrupa Halk Partisi, Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Yeşiller'in ortak bildirisinde, "Avrupa, ortak değerlerimiz ve çıkarlarımızın savunulmasında artık ABD'ye tamamen güvenemez" ifadesi yer aldı.

Aynı durumun Ukrayna konusunda da geçerli olduğuna vurgu yapılan bildiride Avrupa'nın kendi savunmasını ve silah sanayisini güçlendirmek için gerekli mali kaynakları acilen sağlaması istendi.

Bildiride, Avrupa'da dondurulan ve miktarı 300 milyar euro olarak tahmin edilen Rus mali varlıklarına el konulması için gerekli yasal çerçevenin oluşturulması talebi de yinelendi.

ABD-Rusya görüşmesi rahatsızlık yarattı

Riyad'da bugün ABD ve Rusya'dan dışişleri bakanlarının öncülük ettiği üst düzey heyetler bir araya gelmiş, iki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlatılması ile Ukrayna savaşının hızlı bir şekilde sona erdirilmesi konularında mutabakata varılmıştı. Görüşmeye AB ve Ukrayna'dan katılımcı davet edilmemesi dikkat çekmişti. ABD'li yetkililer daha önce de Ukrayna ile ilgili görüşmelere AB'nin katılmasının öngörülmediği mesajları vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Rus yetkililerle görüşme sonrası yaptığı açıklamada "günün birinde" AB'nin de masaya oturması gerekeceğini söyledi. Rubio'nun bu sözleri, AB'den Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları kaldırmasının talep edileceği şeklinde değerlendirildi.

AFP / BK,ET

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