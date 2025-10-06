Avrupa Parlamentosu'nda Von der Leyen'e Gensoru Önergeleri

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında aşırı sağ ve sol gruplar tarafından verilen iki ayrı gensoru önergesi görüşülürken, Alman siyasetçi hem Gazze politikası hem de AB'nin ticaret anlaşmaları nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu.

AP Genel Kurulunda von der Leyen hakkında verilen iki ayrı gensoru önergesiyle ilgili oturum düzenlendi.

AP'deki aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) tarafından verilen gensoruyla ilgili söz alan Fransız milletvekili Jordan Bardella, von der Leyen'e hitap ederek, "Yıllardır, sizin başkanlığınız altında, AB kimsenin bilmediği bir yere doğru hızla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Bardella, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve AB-ABD ticaret anlaşmalarının Avrupa çiftçileri ile ekonomisine zarar verdiğini savunarak, "Diğer büyük güçler çıkarlarını korumak için canla başla mücadele ederken, siz aslında Avrupa'nın uluslararası ticaretten çekilme kararını imzalıyorsunuz." dedi.

AB'nin ağır bürokratik süreçlerle işletmeleri zorladığını, çiftçileri mağdur ettiğini belirten Bardella, göç ve genişleme politikalarını da eleştirdi.

Bardella, "Komisyon üyeleriniz ayda 27 bin avro maaş alıyor ve bürokrasi kontrolden çıktı." ifadelerini kullandı.

Tüm vekilleri gensoruya destek vermeye çağıran Bardella, "Bu, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un Avrupa'sına, von der Leyen'in Avrupa'sına karşı bir oylamadır. Her şeyden önce bu, Avrupa'nın, özgür ulusların hayatta kalması için bir oylamadır." diye konuştu.

"Soykırıma ortak oldunuz"

Sol grup adına gensoru önergesi sunan Fransız vekil Manon Aubry de "Bayan von der Leyen, gitmelisiniz. Korkaklığınız ve eylemsizliğinizle Gazze'deki soykırıma ortak oldunuz." dedi.

AB'nin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi kabul edilirken İsrail'le ticari ilişkileri durdurmayı ve silah ambargosunu reddettiğini vurgulayan Aubry, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Donald Trump'a sadece Gazze için neo-sömürgeci planını destekleyerek değil, aynı zamanda ABD'nin çıkarı için Avrupa'nın tüm ekonomik taleplerinden vazgeçerek de teslim oldunuz. MERCOSUR Serbest Ticaret Anlaşması ile demokrasiye aykırı davrandınız. Ulusal oyları, parlamentoları ve üye devletlerin birliğini hiçe saydınız. Tarımımızı öldürüyor, tehlikeli pestisitlerle zehirliyor ve gezegeni mahvediyorsunuz."

Von der Leyen Rusya'yı suçladı

Von der Leyen ise kendisine yönelik eleştirilerine karşı yaptığı konuşmada, Avrupa'nın tehdit altında ve "içeriden bir meydan okumayla" karşı karşıya olduğunu savundu.

Avrupa'nın "birliğini" korumak taahhüdünü yinelediğini dile getiren von der Leyen, "Rakiplerimiz yalnızca herhangi bir ayrışmayı istismar etmeye hazır değil, aynı zamanda bu ayrışmaları aktif olarak kışkırtıyorlar." dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın son günlerde AB'nin doğu kanadındaki ülkelerin hava sahalarını ihlal ettiğine değinerek, bu ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Avrupalıları birbirine düşürmeyi hedeflediğini" ileri sürdü.

Bunları "tuzak" olarak niteleyen von der Leyen, "Kesinlikle kanmamalıyız. Bunun yerine verebileceğimiz en güçlü mesaj birlik mesajıdır." diye konuştu.

Von der Leyen 9 Ekim'de yapılacak gensoru önergesi oylamasıyla ilgili "kafası karışık" olan vekillere hitap ederek, "Bu önergelerin değindiği bazı konular hakkında da endişeli olanlar var. Gazze veya Ukrayna. Ticaret veya ABD. Bunların gerçek ve meşru bir endişeden kaynaklandığını biliyorum." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, bunlara gerekli yanıtları bulmak için etkileşim içinde olacağı sözünü verdi.

Parlamento süreci ve önceki oylama

Von der Leyen, daha önce de benzer bir süreçten geçmişti. Temmuz ayında yapılan güvensizlik oylamasında 360 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 175 milletvekili destek vermiş, 18 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Önerge, üçte iki çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmişti.

Von der Leyen ve başkanlığındaki Komisyon, önerilerden birinin kabul edilmesi halinde istifa etmek zorunda kalacak. Ancak mevcut parlamento aritmetiği dikkate alındığında, girişimlerin sonuç vermesi beklenmiyor.