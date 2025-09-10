Avrupa Parlamentosu'nda Ursula von der Leyen Hakkında Gensoru Önergesi Hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) aşırı sağ ve sol gruplar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında yeni bir gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor.

AP Genel Kurulu bu hafta boyunca yaz dönemi arasının ardından Strazburg'da toplanıyor.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, bu sabahki Genel Kurul oturumunda yıllık Birliğin Durumu konuşmasını yaptı.

Von der Leyen'in konuşması sırasında AP Genel Kurulu, en yoğun tartışmalardan birine sahne oldu.

Konuşması sık sık muhalif siyasi gruplar tarafından bölünen von der Leyen kendisine yüksek sesle yöneltilen eleştirilere kürsüden yanıt verdi.

Ticaret politikası ve Gazze eleştirilerin odağında

Oturumunun ardından, AP'nin en sağ grubu Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe) ile Sol grup, von der Leyen hakkında ayrı ayrı gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.

Patriots for Europe tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada "Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu hakkında resmi olarak bir güvensizlik oyu önergesi veriyoruz. Artık yeter! Brüksel hesap vermeli." ifadeleri kullanıldı.

Grup, açıklamasında gerekçe olarak Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve AB-ABD ticaret anlaşmalarının Avrupa çiftçileri ile ekonomisine zarar verdiğini, çevre ve sosyal standartların hiçe sayıldığını belirtti.

AB'nin ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını "teslimiyetçi" olarak nitelendiren grup, anlaşmanın AB Konseyi'nin onayı olmadan sonuçlandığını ve Avrupa çıkarlarının yeterince korunmadığını savundu.

Grup ayrıca, AB'nin Kovid-19 aşı tedarik sürecinde Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Pfizer CEO'su ile yaptığı mesajları açıklamayı reddetmesi nedeniyle Avrupa basınında "Pfizergate" olarak adlandırılan tartışmayı ve AB fonlarının yönetiminde şeffaflıktan uzak davranıldığını ileri sürerek von der Leyen'in görevi bırakması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Sol grubun da imza toplamayı sürdürdüğü, 72 vekilin imzasına ulaşıldığında gensoru önergesini bu gece yarısı itibarıyla sunmayı planladıkları öğrenildi.

Sol grubun önergesi ise ağırlıklı olarak AB'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısındaki tutumunu hedef alıyor.

Sol'un eş başkanı Manon Aubry, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki soykırımın suç ortağı" mesajını paylaşarak, "Avrupalıların yüzde 60'ı gitmenizi istiyor. Sizi devireceğiz!" mesajını paylaştı.

Parlamento süreci ve önceki oylama

Von der Leyen daha önce de benzer bir süreçten geçmişti. Temmuz ayında yapılan güvensizlik oylamasında 360 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 175 milletvekili destek vermiş, 18 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Önerge, üçte iki çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmişti.

AP kurallarına göre bir gensoru önergesinin sunulabilmesi için 72 imza gerekiyor.

Önceki önergenin üzerinden en az iki ay geçmemişse, bu sayı 144'e çıkıyor.

Von der Leyen'e karşı son gensoru önergesi 10 Temmuz'da verilmişti. Bu nedenle yeni önergeler, iki aylık sürenin dolmasıyla birlikte bu gece yarısı sunulabilecek.

Von der Leyen ve başkanlığındaki Komisyon, önerilerden birinin kabul edilmesi halinde istifa etmek zorunda kalacak. Ancak mevcut parlamento aritmetiği dikkate alındığında, girişimlerin sonuç vermesi beklenmiyor.