Avrupa Parlamentosu'nda Sakharov Ödülü Töreni Düzenlendi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), bu yıl, 2022'de hayatını kaybeden Mahsa Emini ile İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketine verilen Sakharov Ödülü için tören düzenlendi. AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda Sakharov Ödülü için gerçekleştirilen törende konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), bu yıl, 2022'de hayatını kaybeden Mahsa Emini ile İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketine verilen Sakharov Ödülü için tören düzenlendi.

AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda Sakharov Ödülü için gerçekleştirilen törende konuştu.

Metsola, bu yıl, 2022'de hayatını kaybeden Mahsa Emini ve İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketinin ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak, ödülün, "İran'da artan baskılara rağmen hakları için mücadele eden ve değişim için çabalayan" insanlara "saygı" niteliğinde olduğunu belirtti.

Metsola, "Avrupa Parlamentosu sizi duyuyor ve destekliyor. Yalnız değilsiniz." ifadesini kullandı.

Ödülü, Mahsa Emini'nin ailesi adına avukatları Saleh Nikbakht, İran'daki Kadın, Yaşam ve Özgürlük hareketi adına ise İranlı aktivistler Afsoon Najafi ve Mersedeh Shahinkar aldı.

Mahsa Emini'nin ailesine seyahat yasağı

Mahsa Emini'nin ailesi Strazburg'daki ödül törenine katılmak için 8 Aralık'ta yola çıkmıştı. İranlı yetkililer tarafından Tahran Havalimanı'nda durdurulan Emini'nin anne ve babası ile abisinin pasaportlarına el konulmuştu.

Emini ailesine seyahat yasağı getirilmiş, buna tepki gösteren AP Başkanı Metsola, İran rejimine kararı geri çekmesi çağrısı yapmıştı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici yaşamını yitirmiş, 100'den fazla da emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sakharov Ödülü

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödül, geçen yıl "cesur Ukrayna halkına" verilmişti.