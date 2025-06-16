Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'in İran'a Saldırısı Tartışıldı

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Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, AP'de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınama teklifinin ana akım partiler tarafından reddedildiğini açıkladı. Botenga, özellikle Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek, Avrupa Birliği'nin de benzer bir kınama yapmasını beklediğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, Sol grup adına Genel Kurula İsrail'in İran'a saldırısını kınamasını teklif ettiğini ancak ana akım partilerin reddettiğini bildirdi.

AP'de Gazze'deki soykırıma karşı ses yükselten en etkili milletvekillerinden Botenga, Genel Kuruldaki konuşmasında, "Rusya Ukrayna'ya yasa dışı şekilde saldırdığında, bunu kınıyorlar. İsrail İran'a yasa dışı şekilde saldırdığında, kınamayı reddediyorlar." dedi.

Botenga, şöyle devam etti:

"İsrail bu hafta sonu İran'a yasa dışı ve suç teşkil eden şekilde saldırdığı için AP'de bu konuda bir karar tasarısının oylanmasını istiyoruz çünkü başka bir ülkeye öylece saldıramazsınız. İsrail'in bunu yapma alışkanlığı olduğunu biliyorum ancak bu hala yasa dışı ve suç teşkil ediyor. Çünkü çocuklar da dahil olmak üzere birçok sivil öldürüldü ve nükleer santraller kasıtlı olarak hedef alındı. Bu şekilde kitlesel sivil kayıplar verilebilecek nükleer felaket riski yaratıldı."

AB'nin Rusya'yı kınadığı gibi İsrail'i de kınamasını beklediğini belirten Botenga, "Ama (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen İsrail'in kendini savunma hakkı konusunda ısrar ediyor. Saldıran İsrail'in kendisi." diye konuştu.

Botenga, "Tahran'ın Gazze'ye dönüştürülmemesi" için AP'nin bu konuda karar çıkarması gerektiğini vurgulayarak, "Bunu kınamayıp uluslararası hukuka aykırı olan suç eylemlerini desteklemeye devam edemeyiz. Bu insan haklarına aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Genel Kurul toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Botenga, AP Genel Kurulu toplantısının açılışında grubu adına Genel Kurula İsrail'in İran'a saldırısını kınamasını teklif ettiğini ancak ana akım partilerin bunu görüşmeyi kabul etmediğini duyurdu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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