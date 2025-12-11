AP'deki yasa dışı yerleşimlerle ilgili toplantıya Filistinlilerin davet edilmemesi tepki çekti

Avrupa Parlamentosunda (AP) işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ilgili düzenlenen toplantıda Filistinlilere yer verilmemesi, eleştirilere yol açtı.

AP Dış İlişkiler Komitesinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantının moderatörü İspanyol milletvekili Hana Jalloul Muro, açılışta yaptığı konuşmada 7 Ekim 2023'ten bu yana 1030 Filistinlinin, topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Muro, "Yerleşimlerin genişlemesi, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplum tarafından onaylanan sürdürülebilir barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün uygulanabilirliği önünde büyük bir engeldir." dedi.

Konuşmacılar, özellikle "karakol" formunda olmak üzere yerleşim faaliyetlerinin gelecekteki herhangi bir iki devletli çözümün engellenmesi amacıyla İsrailli yetkililerinin desteğiyle sürekli olarak devam ettiğini vurguladı.

Filistinlilerin evlerine yapılan baskınlar, evlerinin ve araçlarının yakılması, yollarının kesilmesi, tarım ürünlerinin çalınması, geçim kaynaklarına ve okullara yönelik saldırıların da sürdüğünün altını çizildi.

Etkinliğe Filistinli konuşmacı davet edilmemesi konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından eleştirildi.

AP'nin Fransız milletvekili Mounir Satouri, "Filistinlilerin burada temsil edilmemesine şaşırdım. Bu, bir hata çünkü baskıcı bir sistemi, bu baskıdan etkilenen insanları dışlayarak analiz edemezsiniz. Bu, sadece bir hata değil, aynı zamanda siyasi bir hatadır. Filistinlileri tartışmadan çıkarmak durumu ancak uzatıyor. İki devletli çözüm konusunda onların durumunu onlarsız tartışıyoruz." diye konuştu.

Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan da "Ben de öfkeliyim. Sekreterliğe, bu etkinliğe hiçbir Filistinlinin konuşmacı olarak davet edilmediğini bildirdik. Brüksel'de işgal ve sömürgeleştirme konusunda düşüncelerini ve uzmanlıklarını sunmaya hazır birçok Filistinli uzman olduğunu biliyoruz. Peki neden Filistinliler konuşmacı olarak davet edilmedi? Bunun nedeni, o topraklardaki tarihleri ??hakkında söyleyecekleri şeylerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hassan, Batı Şeria'da yaşananların sonuçlarının, 1948'den bu yana İsrail politikasına ve uygulamalarına bakılmadan anlaşılamayacağına dikkati çekti.

İrlandalı milletvekili Lynn Boylan da "Burada Filistinli tanıkların olmaması son derece hayal kırıklığı yaratıyor. Yasa dışı yerleşimler hakkında kamuya açık bir tartışma yaparken toprakları çalınan, işgal altında olan ve İsrailli yerleşimcilerinden şiddet gören insanları dahil etmemek nasıl mümkün olabilir bilmiyorum. Bence bu, Filistinli seslerin düzenli olarak görmezden gelinmesi ve marjinalleştirilmesi sorununu özetliyor." diye konuştu.

Boylan, AB'nin yerleşimlerden yapılan ticarete yasak getirmesi gerektiğini vurgulayarak "Bence şu anda çok daha ileri gitmemiz, tüm ticareti askıya almamız gereken bir konumdayız." dedi.