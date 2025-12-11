Haberler

AP'deki yasa dışı yerleşimlerle ilgili toplantıya Filistinlilerin davet edilmemesi tepki çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu'nda işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimler hakkında düzenlenen toplantıda Filistinli konuşmacıların davet edilmemesi eleştiri konusu oldu. Toplantıda, Filistinlilerin yaşadığı durum ve yerleşimlerin iki devletli çözüm üzerindeki etkileri vurgulandı.

Avrupa Parlamentosunda (AP) işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ilgili düzenlenen toplantıda Filistinlilere yer verilmemesi, eleştirilere yol açtı.

AP Dış İlişkiler Komitesinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantının moderatörü İspanyol milletvekili Hana Jalloul Muro, açılışta yaptığı konuşmada 7 Ekim 2023'ten bu yana 1030 Filistinlinin, topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Muro, "Yerleşimlerin genişlemesi, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplum tarafından onaylanan sürdürülebilir barışa giden tek yol olan iki devletli çözümün uygulanabilirliği önünde büyük bir engeldir." dedi.

Konuşmacılar, özellikle "karakol" formunda olmak üzere yerleşim faaliyetlerinin gelecekteki herhangi bir iki devletli çözümün engellenmesi amacıyla İsrailli yetkililerinin desteğiyle sürekli olarak devam ettiğini vurguladı.

Filistinlilerin evlerine yapılan baskınlar, evlerinin ve araçlarının yakılması, yollarının kesilmesi, tarım ürünlerinin çalınması, geçim kaynaklarına ve okullara yönelik saldırıların da sürdüğünün altını çizildi.

Etkinliğe Filistinli konuşmacı davet edilmemesi konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından eleştirildi.

AP'nin Fransız milletvekili Mounir Satouri, "Filistinlilerin burada temsil edilmemesine şaşırdım. Bu, bir hata çünkü baskıcı bir sistemi, bu baskıdan etkilenen insanları dışlayarak analiz edemezsiniz. Bu, sadece bir hata değil, aynı zamanda siyasi bir hatadır. Filistinlileri tartışmadan çıkarmak durumu ancak uzatıyor. İki devletli çözüm konusunda onların durumunu onlarsız tartışıyoruz." diye konuştu.

Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan da "Ben de öfkeliyim. Sekreterliğe, bu etkinliğe hiçbir Filistinlinin konuşmacı olarak davet edilmediğini bildirdik. Brüksel'de işgal ve sömürgeleştirme konusunda düşüncelerini ve uzmanlıklarını sunmaya hazır birçok Filistinli uzman olduğunu biliyoruz. Peki neden Filistinliler konuşmacı olarak davet edilmedi? Bunun nedeni, o topraklardaki tarihleri ??hakkında söyleyecekleri şeylerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hassan, Batı Şeria'da yaşananların sonuçlarının, 1948'den bu yana İsrail politikasına ve uygulamalarına bakılmadan anlaşılamayacağına dikkati çekti.

İrlandalı milletvekili Lynn Boylan da "Burada Filistinli tanıkların olmaması son derece hayal kırıklığı yaratıyor. Yasa dışı yerleşimler hakkında kamuya açık bir tartışma yaparken toprakları çalınan, işgal altında olan ve İsrailli yerleşimcilerinden şiddet gören insanları dahil etmemek nasıl mümkün olabilir bilmiyorum. Bence bu, Filistinli seslerin düzenli olarak görmezden gelinmesi ve marjinalleştirilmesi sorununu özetliyor." diye konuştu.

Boylan, AB'nin yerleşimlerden yapılan ticarete yasak getirmesi gerektiğini vurgulayarak "Bence şu anda çok daha ileri gitmemiz, tüm ticareti askıya almamız gereken bir konumdayız." dedi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
title