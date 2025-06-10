Avrupa Parlamentosu, "Madleen" Gemisinin Alıkonmasını İzliyor

Avrupa Parlamentosu, 'Madleen' Gemisinin Alıkonmasını İzliyor
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Avrupa Parlamentosu Sözcüsü Delphine Colard, Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. AP Başkanı Roberta Metsola, durumu güvenli bir şekilde çözene kadar İsrail makamlarıyla iletişimde olacağını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Delphine Colard, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde AP milletvekili Rima Hassan'ın da bulunduğu "Madleen" adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili durumu yakından izlediklerini ve AP Başkanı Roberta Metsola'nın, durum güvenli şekilde çözülene kadar İsrailli makamlarla iletişimini sürdüreceğini bildirdi.

Colard, AA muhabirine, Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde AP milletvekili Hassan'ın da bulunduğu "Madleen" adlı geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Colard açıklamada, "Dünyanın herhangi bir yerindeki AP üyelerinin korunması ve refahı, AP için her zaman en büyük öncelik olacaktır." ifadesine yer verdi.

AP Başkanı Metsola'nın Hassan ve ona eşlik eden herkesin güvenliğini sağlamak için İsrailli yetkililer ve AP'deki siyasi grupların liderleriyle temas halinde olduğunu belirten Colard, "AP, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm üyelerinin güvende tutulması ve Avrupa halkının seçilmiş temsilcileri olarak saygıyla muamele görmesi konusunda her zaman ısrarcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Colard, "Durum hala devam ediyor ve güvenli bir şekilde çözülene kadar tüm taraflarla 7/24 iletişim halinde olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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