Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın 'artık demokratik bir ülke olmadığına' karar verdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Macaristan'ın yönetim şeklini "seçimli otokrasi" olarak tanımlayarak, ülkenin, AB'nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiğine ve "artık demokratik olarak yönetilmediğine" karar verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Macaristan'ın yönetim şeklini "seçimli otokrasi" olarak tanımlayarak, ülkenin, AB'nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiğine ve "artık demokratik olarak yönetilmediğine" karar verdi.

Söz konusu karar tasarısı bugün AP Genel Kurulunda 433 lehte, 123 aleyhte ve 28 çekimser oyla kabul edildi.

Ülkedeki seçim sisteminin işleyişinden yargı bağımsızlığına kadar birçok konuda endişenin aktarıldığı kararda, " Macaristan'da durum, birkaç yıldır yeterince ele alınmıyor. Birçok endişe devam ediyor. Bu esnada AB'nin imajı, etkinliği ve güvenilirliğini olumsuz etkileyen birçok yeni konu da ortaya çıktı." denildi.

Kararda ayrıca, "Konseyde Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerin engellenmesinin AB için bir güvenlik sorunu oluşturduğu" da belirtildi.

AP'den karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "akademik özgürlük, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, LGBTIQ hakları da dahil olmak üzere eşit muamele hakkı, azınlıkların yanı sıra göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin haklarının da" sorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, milletvekili Gwendoline Delbos-Corfield'ın "Bu raporun sonuçları açık ve geri alınamaz. Macaristan artık demokratik değil. Macaristan'da hukukun üstünlüğünün gerilediği endişe verici oran göz önüne alındığında, Parlamentonun bu tutumu benimsemesi her zamankinden daha acildi." değerlendirmesine yer verildi.

AP'nin kararı bağlayıcılık taşımıyor. AP bu yolla, AB Konseyine "Macaristan'ın, Birliğin üzerine kurulduğu değerleri ciddi şekilde ihlal etme riskinin açık olduğunu kabul etmesi" çağrısında bulunuyor.

Macaristan, anayasal ve seçim sisteminin işleyişi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yolsuzluk ve medyanın kısıtlanması konularında bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

AB Komisyonu da 15 Temmuz'da Macaristan'a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle AB Adalet Divanında dava açmıştı.