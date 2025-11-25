Haberler

Avrupa Parlamentosu, İlk Savunma Sanayisi Programını Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) için oy kullandı ve 457 oyla kabul edildi. Program, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmeyi ve Ukrayna'ya destek sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) ilk savunma sanayisi programını kabul etti.

AP'den yapılan açıklamaya göre, AB'de ortak Avrupa savunma tedarikini teşvik etmeyi, savunma üretimini ve Ukrayna'ya desteği artırmayı amaçlayan ve AB Komisyonu tarafından Mart 2024'te önerilen "Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP)" için Genel Kurulda oylama gerçekleştirildi.

Oylamada, EDIP 148'e karşı 457 oyla kabul edildi.

Avrupa savunma teknolojisi ve endüstriyel altyapısını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan programın 1,5 milyar avroluk bütçesinin 300 milyon avrosu "Ukrayna Destek Aracı"na aktarılacak.

Program, ortak Avrupa savunma projeleri için yasal bir çerçeve oluşturacak. Fon almaya hak kazanabilmeleri için bu projelerin en az 4 üye devleti içermesi gerekecek, içlerinde Ukrayna da olabilecek.

Programa dair mevzuat, önce üye ülkeler tarafından onaylanacak, ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Açıklamada, "Avrupa savunma sanayisi tabanı, tahmini yıllık cirosu 70 milyar avro olan bir dizi büyük çokuluslu şirket, orta ölçekli şirket ve 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeden oluşur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi

Real Madrid'de kriz! Sözleşme yenilemek istemiyor
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
Boşanma aşamasındaki eşini silahla katletti! Polis tarafından vurularak yakalandı

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü! Polisle çatışmaya girince vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.