AP, çocuk istismarıyla mücadelede kullanılan geçici düzenlemenin uzatılmasını reddetti

Avrupa Parlamentosu, teknoloji şirketlerinin çevrim içi çocuk istismarı materyallerini taramasına olanak tanıyan geçici düzenlemenin süresini uzatmayı reddetti. Oylamada 228 milletvekili lehte, 311 aleyhte oy kullandı. Düzenleme 2026'da yürürlükten kalkacak.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurulunda, e-Gizlilik (e-Privacy) kurallarına getirilen geçici istisnanın uzatılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu teklifi kabul edilmedi.

Böylece AP, mevcut geçici düzenlemenin uzatılmasına yönelik teklifi kabul etmemiş oldu.

Bu nedenle AB'de 2021'den bu yana yürürlükte olan ve teknoloji şirketlerinin çevrim içi çocuk istismarı içeriklerini gönüllü olarak tespit edip kaldırmasına imkan tanıyan geçici düzenleme, 3 Nisan 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacak.

AB, çevrim içi güvenlik önlemlerini destekleyenlerle gizlilik ve gözetim endişesi taşıyan kesimler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle kalıcı bir düzenleme üzerinde uzlaşamayınca geçici çözüm yoluna gitmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti

İBB davasına giren sahte gazeteci tutuklandı! Gerçek kimliği şoke etti
Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş