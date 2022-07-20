Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beer, Tayvan'ı ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicola Beer, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Beer, hükümet lideri Tsai Ing-wen ile yaptığı görüşmede, Tayvan'ın kendi geleceğine karar verme hakkını desteklediklerini belirtirken Avrupa Birliği'nin (AB) statükoyu değiştirmeye yönelik adımlara ve tahriklere karşı çıkacağı mesajını verdi.

AB'nin Çin ile iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğunu fakat Pekin yönetiminin statükoyu tek taraflı olarak değiştirme doğrultusuna gireceğine dair derin kaygıları olduğunu ifade eden Beer, " Çin Halk Cumhuriyeti'ne tehdit edici hareketlerden kaçınması ve mevcut statükonun korunması ve sürdürülmesi için etkin ve yapıcı rol oynama çağrısı yapıyoruz." dedi.

Tayvan lideri Tsai de desteği için Beer'e teşekkür etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Beer'in ziyaretinin, "tek Çin ilkesini açık bir ihlali olduğu" ve "Çin-AB ilişkilerini atmosferini zehirlediğini" belirterek tepki gösterdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, dünkü haberinde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin nisan ayında iptal ettiği ziyareti, ağustosta yapacağı Pasifik turu kapsamında gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

ABD ile Çin diplomatik ilişkilerinde gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk gelen iddia, Çin tarafının tepkisine sebep olmuştu.

Sözcü Cao, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin, "tek Çin ilkesini ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edeceğini", "Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temellerine zarar vereceğinin" altını çizerek "ABD, (Pelosi'nin ziyareti ilgili) tavrında ısrar ederse Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin- Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.