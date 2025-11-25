Avrupa Parlamentosu, 1,5 Milyar Avroluk Savunma Sanayisi Programını Görüştü

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Avrupa Birliği'nin (AB) 1,5 milyar avroluk yeni savunma sanayisi programı tartışıldı.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda "Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP)" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda söz alan AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, "EDIP, savunma hazırlığı için gerçekten çok önemli, gerçekten öncü bir program." dedi.

Bu programın ana unsurunun "ortak tedarik" olduğunun altını çizen Kubilius, Avrupa'nın savunma hazırlığını güçlendirmeyi hedeflediğini, "bileşen maliyetinin yüzde 65'inin Avrupa'ya ait olma" şartını getirdiğini anımsattı.

Üretim ve tedarikte "doğaçlama"dan "organizasyon"a geçileceğini, bu programla üye ülkelerle işbirliklerini kolaylaştıracak ve güçlendirecek bir araç seti sunulduğunu belirten Kubilius, aynı zamanda Ukrayna'nın sanayisine de yatırım yapılmasına ve iki sanayinin entegrasyonuna da olanak sağlayacağını vurguladı.

Oturumda söz alan sağ ve sol kanattan milletvekilleri ise AB'nin ortak savunma projelerinin ulusal egemenliği zayıflattığına ve savunma harcamalarının sosyal hizmetlerden kaynak çaldığına dair eleştiriler yöneltti.

Bunun üzerine Kubilius, "Savunmamızda güçlü olursak jeopolitik olarak güçlü oluruz ve savunma sanayimizde güçlü olursak savunmada da güçlü oluruz. Savunma sanayimizde güçlü olursak endüstriyel, bağımsız, özerk ve çok daha az parçalanmış oluruz." ifadesini kullandı.

EDIP'in Raportörü, Sosyalist ve Demokratlar grubundan Fransız milletvekili Raphael Glucksmann da aşırı sağcı milletvekillerinin Avrupa'nın egemenliğini odağa alan bir programı reddettikleri için, sol eğilimli vekillerin de Avrupa'nın bağımsızlığını uluslararası hukuku çiğneyen güçlere teslim etmeyi savunarak kendileriyle çeliştiğini öne sürdü.

Diğer Raportör, Avrupa Halk Partisi grubundan Fransız milletvekili François-Xavier Bellamy de eleştirel yorumlarda bulunan vekillere hitaben, "Avrupa'nın mühimmat yerine sosyal konutlara odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İstediğiniz kadar ev inşa edebilirsiniz. Meslektaşlarım, ülkelerimiz artık silahsız olduğunda, bu konaklama yerleri, bu evler risk altında olacak, çünkü bugün, geçmişte olduğu gibi, barışı garantilemenin tek yolu savaşa hazırlanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bellamy, Avrupalıların bu gerçeği unutmasının kıtayı savunmada "bağımlılığa" sürüklediğini ve riske attığını savundu.

EDIP, AB bütçesinden 1,5 milyar avro kaynak ayırarak Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve savunma sanayisinin üretim ile tedarik zincirlerini güvenceye almayı hedefliyor. Program, ortak silahlanma projeleri ve Ukrayna ile sanayi işbirliğini destekleyerek Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmayı amaçlıyor.