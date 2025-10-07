Avrupa Parlamenteri Camara'dan Gazze İçin Soykırım Uyarısı

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyelerinden Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız Milletvekili Melissa Camara, 2 yıldır Gazze Şeridi'nde soykırım yaşandığını dile getirerek, siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanmasını istedi.

Camara, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) ile birlikte hareket eden sivil girişim "Gazze'ye Binlerce Madleen"e katıldı.

Filoda yer alan Leyla Halid gemisindeki Camara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filonun başlıca amacı 2007'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yasa dışı ablukasını kaldırmak." dedi.

Camara, bu ablukanın Gazze'de yaşanan soykırıma doğrudan sebep olduğunu ifade ederek, "Gazze, 7 Ekim'den (2023) önce de açık hava hapishanesiydi ve şimdi Gazze'ye bir şey girmiyor." ifadesini kullandı.

Filoyla denizde bir insani koridor açmak istediklerini kaydeden Camara, "Bu filonun amacı aynı zamanda, insanların gözlerinin Gazze'de olmasını sağlamak. Bugün hükümetlerimiz, parlamentolarımız hiçbir şey yapmıyor. 2 yıldır devam eden bir soykırım var. İsrail'e karşı yaptırım yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün, İsrail uluslararası sularda sivilleri kaçırıyor"

Camara, İsrail'in uluslararası hukuku her gün ihlal etmesi nedeniyle bu soykırımın durmadığını kaydederek, Avrupa vatandaşlarının, hükümetlerinin bu soykırıma karşı harekete geçmesini sağlamasını istediklerini ifade etti.

AP Milletvekili Camara, şöyle devam etti:

"Bugün, İsrail uluslararası sularda sivilleri kaçırıyor. Bu, 'korsancılık eylemi' olarak adlandırılıyor, deniz hukukuna göre tamamen yasa dışı. Bu gece kritik bir bölgeye gireceğiz ve belki de İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılacağım. Bizler sivilleriz ve uluslararası sularda seyahat etme ve özellikle de çatışma bölgelerine insani yardım götürme hakkımız var. Bugün İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor ve yine bu ihmallere karşı bir yaptırım bulunmuyor."

"Gazze'de ölen çocukların korkunç görüntülerini görmediğim tek bir gün bile yok"

Camara, canlı yayında bir soykırıma tanık olmanın son derece korkunç olduğunun altını çizerek, "Şahsen benim telefonumu açıp, Gazze'de ölen çocukların korkunç görüntülerini görmediğim tek bir gün bile yok ve bu, dünyayı, hükümetlerimizi dehşete düşürmeli." şeklinde konuştu.

Bir soykırım yaşandığında, devletlerin bunu durdurma yükümlülüğü olduğunu kaydeden Camara, devletlerin Gazze'deki soykırım için bu yükümlülüklerini yerine getirmediğini anlattı.

Gazze'de gelen bu görüntülere bakmaya dayanamadıkları için parlamenterler, gazeteciler ve vatandaşlar olarak filoyla yola çıktıklarını vurgulayan Camara, Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail'le arasındaki Ortaklık Anlaşması'nı tamamen askıya almasını isteyerek, "Bu anlaşma tamamen askıya alınmalı. Silahlar konusunda tamamen ambargo uygulanmalı. Bugün hala bazı devletler, soykırımda kullanılan silahları (İsrail'e) gönderiyor. İsrail ile olan tüm bağlar kesilmeli, siyasi ve ekonomik yaptırımlar gerekli." ifadelerini kullandı.

Camara, Gazze'ye giden filolarda Fransız vatandaşlarının da bulunmasına rağmen diğer bazı hükümetlerin aksine Fransa'nın fırkateyn göndermediğini söyledi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu Fransız aktivistlerin, hapishanede insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığını belirten Camara, AP'nin Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan'ın İsrailli polislerin kendisini dövdüğünü dile getirdiğini aktardı.

Camara, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin kötü muameleye uğradığını dile getirerek, "Fransız hükümeti hiçbir şey demiyor." dedi.

Fransa'nın Gazze'deki soykırımı durdurmasını isteyen Camara, Fransız hükümetini kastederek, "Fransız vatandaşları denizin ortasında kaçırıldıklarında, Fransız devleti masaya vurmalı ve 'Bu kabul edilemez.' demeli. İsrail'in Büyükelçisini (Dışişleri Bakanlığına) çağırmalıyız, hatta belki de onu göndermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Camara, bir önceki filoya katılan Fransız kadın milletvekillerinin denizin ortasında alıkonularak dövüldüğünü vurgulayarak, Paris hükümetinin bu konuda tepkisiz kaldığına dikkati çekti.

Türkiye'ye düzenli olarak gittiğini anlatan Camara, "Bizi izleyen ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi için sokağa inen çok sayıda Türk genç olduğunu biliyorum." dedi.