Avrupa otomotiv pazarı yüzde 7,1 azaldı

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1, otomobil pazarı yüzde 5,4, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,9 azalış gösterdi.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1, otomobil pazarı yüzde 5,4, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,9 azalış gösterdi. Otomotiv pazarı 2022 yılı Şubat ayında yüzde 7,1 azaldı ve 959 bin 639 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1 milyon 32 bin 425 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 yılı Şubat ayında yüzde 5,4 azaldı ve toplam 804 bin 28 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Şubat ayında Avrupa otomobil pazarı 850 bin 33 adet olmuştu. Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayında yüzde 16,9 azalış göstererek 127 bin 245 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Şubat ayında 153 bin 122 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 yılı Şubat ayı otomotiv pazarı verilerine göre Avrupa otomotiv pazarı 2022 Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, otomobil pazarı yüzde 3,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,8 azalış gösterdi. Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 932 bin 883 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 2 milyon 48 bin 937 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı aynı dönemde 2021 yılının aynı aralığına göre yüzde 3,9 azaldı ve toplam 1 milyon 626 bin 350 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde otomobil pazarı 1 milyon 692 bin 703 adet olmuştu. Hafif ticari araç pazarı ise söz konusu dönemde yüzde 16,8 azaldı ve 247 bin 858 adede geriledi.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye geçen yıla göre yüzde 13,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 16,8 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 4,5 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 24,3 ile Litvanya, yüzde 24 ile Norveç ve Avusturya, yüzde 20,7 ile Finlandiya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 41,5 ile İzlanda, yüzde 32 ile Portekiz ve yüzde 26,3 ile Yunanistan oldu.

Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,2 ile Norveç, yüzde 19,2 ile İtalya ve yüzde 18,1 ile Finlandiya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 42,4 ile İzlanda, yüzde 31,2 ile Romanya ve yüzde 30,9 ile Slovakya oldu.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 23,8 ile Norveç, yüzde 22,9 ile Finlandiya ve yüzde 22,6 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 47,3 ile İzlanda, yüzde 39,2 ile Portekiz ve yüzde 27,8 ile Yunanistan oldu.

Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 23,3 ile Norveç, yüzde 21,1 ile İtalya ve yüzde 19,2 ile Finlandiya oldu. Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 50 ile İzlanda, yüzde 39,2 ile Romanya ve yüzde 32,6 ile Slovakya oldu.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 54,1 ile Avusturya, yüzde 33 ile Litvanya ve yüzde 30,9 ile Hırvatistan oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 35,9 ile Letonya, yüzde 30,7 ile Slovakya ve yüzde 29,7 ile İzlanda oldu.

Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 48,1 ile Avusturya, yüzde 34,8 ile Belçika ve yüzde 31,4 ile Norveç oldu. 2022 yılında en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 44,9 ile Letonya, yüzde 30,4 ile Slovakya ve yüzde 15,2 ile İzlanda oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel