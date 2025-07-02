Avrupa'nın Yeni Nesil Hava Durumu Uydusu Uzaya Fırlatıldı

Avrupa'nın Yeni Nesil Hava Durumu Uydusu Uzaya Fırlatıldı
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Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. 20 yıl boyunca hizmet verecek bu uydu, konvektif fırtınaların uzaydan izlenmesini sağlayacak ve hava tahmin sistemlerini güçlendirecek.

Avrupa'nın yeni nesil hava durumu uydusu Meteosat Üçüncü Nesil-Sounder 1 (MTG-S1), ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden uzaya başarıyla fırlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye saatiyle gece yarısındaki fırlatma öncesinde, uydunun işletilmesinden sorumlu Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) tarafından Almanya'nın Darmstadt kentindeki merkezde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve EUMETSAT'a üye 30 ülkenin meteoroloji genel müdürü de katıldı.

20 yıl boyunca hizmet verecek 6 uydudan biri olacak

Meteosat Üçüncü Nesil (MTG) Uydu Programı'nın ikinci uydusu olan MTG-S1 uydusu, program kapsamında 20 yıl boyunca hizmet verecek 6 uydudan biri olacak.

ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden uzaya yollanan uyduyu, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EUMETSAT işletecek.

Halihazırda EUMETSAT tarafından işletilen 9 meteoroloji uydusundan elde edilen veriler, üye ülkelerde hava tahmini ve erken uyarı sistemlerinde etkin şekilde kullanılıyor. MTG-S1'in devreye alınmasıyla bu kapasite önemli ölçüde artacak.

Konvektif fırtınaların tüm yaşam döngüsü ilk kez uzaydan izlenebilecek

Sahip olduğu hiperspektral kızılötesi sonda teknoloji sayesinde sıcaklık ve nemin dikey profilini yüksek çözünürlükte ölçebilecek MTG-S1, atmosferdeki kararsızlıkları bulut oluşmadan önce tespit edebilecek.

Böylece konvektif fırtınaların tüm yaşam döngüsü ilk kez uzaydan izlenebilecek, anlık ve çok kısa vadeli hava tahminleri gelişecek, sayısal hava tahmin modellerine katkı artacak, erken uyarılar güçlenecek ve iklim krizine karşı hazırlık kapasitesi daha da pekiştirilecek.

Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 30 ülkenin katkısıyla geliştirilen uydunun, fırtınaların erken tespitiyle can kayıplarını azaltmaya, müdahaleleri zamanında gerçekleştirmeye ve toplumların afete karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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