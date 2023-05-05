Avrupa'nın yeni meteoroloji uydusu Meteosat-12 ilk fotoğraflarını çekti

Avrupa'nın yeni meteoroloji uydusu Meteosat-12 tarafından çekilen ilk deneme fotoğrafları yayımlandı.

BBC'nin haberine göre Aralık 2022'de uzaya fırlatılan uydunun Ekvator'un üzerinde 36 bin kilometredeki yörüngede bulunduğu ve bu yıl içinde tamamlanması planlanan test safhasının başladığı açıklandı.

Meteosat-12'nin testlerin tamamlanmasını müteakiben elde ettiği verileri meteoroloji ajanslarına sunmaya başladığında hava tahmin imkanlarının bir üst seviyeye çıkacağı vurgulandı.

Uydu sayesinde acil ve tehlikeli durumlara dair uyarı yeteneklerinin gelişeceği, "anlık tahmin" olarak adlandırılan ve belirli bir bölgeyi etkileme ihtimali bulunan şiddetli rüzgar, şimşek, dolu veya şiddetli sağanağın daha yüksek doğrulukla tahmin edilebileceği kaydedildi.

Yeteneklerdeki gelişmelerin uydunun artırılmış çözünürlüğünden kaynaklandığı, önceki nesil uydularda fırtınanın tespit edilebilmesi için en az bir kilometre genişliğinde olması gerekirken Meteosat-12'nin 500 metre çapındaki hava olaylarını bile takip edebileceği açıklandı.

Avrupa'nın hava durumu uydularını yöneten hükümetler arası kuruluş olan Eumetsat'tan Jochen Grandell, "Artık çok hassas görüntü alabiliyoruz. Örneğin, çok güçlü yukarı ve aşağı hava akımları görebileceğiniz bir gök gürültülü fırtınanın bulut gelişiminin bir parçası olan "overshooting top" terimini duymuş olabilirsiniz. Bunlar çok hızlı değişen hava akımları ancak çok küçük ve güçlü olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Meteosat-12'nin "sabit yörüngeli uydu" olması nedeniyle sürekli aynı konumda bulunacağı ve Avrupa, Orta Doğu ile Afrika üzerindeki hava olaylarını izleyeceği kaydedildi.

Uydunun öncekilerden beş dakika daha hızlı yani her 10 dakikada bir Dünya yüzeyindeki hava sistemlerinin fotoğrafını göndereceği belirtildi.

Daha önceki uydular 12 ışık dalga boyunda görüntü alma kabiliyetine sahipken Meteosat-12'nin 16 dalga boyunda fotoğraflar alabileceği, ek ışık bantlarının gerçek renkli, insan gözünün algılayabileceğine çok yakın görüntüler elde edilmesini sağlayacağı vurgulandı.

Eumetsat çalışanı Alessandro Burini, "Verileri ilk aldığımızda sensörün yüksek kalitesini görünce çok heyecanlandık. Görüntülerin, radyometrinin, navigasyonun optik kalitesi ve konumunun doğruluğu gerçekten çok iyi." dedi.

Yeni üçüncü nesil sistemin, uyum içinde çalışan üç uydudan oluşacağı, 2024'te atmosferdeki sıcaklığı ve nemi örneklemek için "sondaj yapan" bir uzay aracının fırlatılacağı, sadece Avrupa'nın 2,5 dakikada fotoğraflarını çekecek diğer uydunun ise 2026'da yörüngeye yerleştirileceği açıklandı.

Proje kapsamında her üç uyduyu da değiştirecek yeni uyduların siparişinin şimdiden verildiği, böylece Avrupa bölgesinin 2040'a kadar kapsama alanında kalacağı, projenin toplam maliyetinin 4,3 milyar avro olacağı belirtildi.

BBC hava durumu sunucusu ve meteoroloji uzmanı Simon King de yeni görüntülerdeki yüksek çözünürlük sayesinde fırtına belirtisi olan atmosferdeki bulut ve toz oluşumunun bile görülebileceğini kaydetti.

Eumetsat çalışanı ve meteoroloji eğitmeni Nataşa Strelec de "Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok dar vadilerde bile sis tespiti yapabileceğiz. İkinci bir imkan ise yangınların tespiti olacaktır. Meteosat-12 sayesinde yangın yoğunluğundaki farklılıkları bile görebileceğiz." açıklamasında bulundu.

Uydunun testlerinin bitişinden itibaren 2024'ün başlarında Meteosat-12'nin sağlayacağı bilgileri İngiliz, Fransız ve Alman meteoroloji ofisleri gibi ulusal kuruluşların kullanmaya başlayabileceği kaydedildi.

Avrupa, 1977'den itibaren uzaya kendi meteorolojik uydularını fırlatmıştı. Meteosat-12, meteoroloji uydularının üçüncü neslini temsil ediyor.