Avrupa'nın Sanat Şaheserleri Çin'in Chengdu Kentinde Sergileniyor

CHENGDU, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde Cuma günü Avrupalı modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği bir sergi kapılarını ziyaretçilere açtı.

CHENGDU, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde Cuma günü Avrupalı modern ve çağdaş sanat eserlerinin sergilendiği bir sergi kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sergide, aralarında Vincent van Gogh ve Pablo Picasso gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 19. ve 20. yüzyıllarda yaşamış 46 Avrupalı sanat ustasının toplam 62 tablo ve heykeli yer alıyor.

Chengdu Müzesi'nde düzenlenen sergi 26 Şubat 2023 tarihine kadar açık kalacak.

İtalya'daki Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Galerisi'ne ait sergilenen tüm sanat eserlerinin toplam tahmini değeri 1 milyar yuanı (yaklaşık 139 milyon ABD doları) buluyor.

Modern ve çağdaş sanat koleksiyonuna ve sergilenmesine adanmış olan Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Galerisi, Avrupalı ustaların çok sayıda eserine ev sahipliği yapıyor.

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Galerisi Küratörü Cristiana Collu, video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, bu serginin yalnızca sergilenen eserlerin kalitesi ve aktardığı konsept nedeniyle değil, aynı zamanda izleyiciye sunduğu benzersiz deneyim nedeniyle de birinci sınıf bir sergi olduğunu söyledi.

Sergi, 2022 Çin-İtalya Kültür ve Turizm Yılı kutlama etkinliklerinin bir parçası olarak düzenleniyor.