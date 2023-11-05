Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Filistin halkıyla dayanışma için bir kez daha gösteri düzenlendi.

Avrupa'nın kalbi Brüksel'de bir kez daha Filistinlilerle dayanışma için gösteri düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Filistin halkıyla dayanışma için bir kez daha gösteri düzenlendi.

Kentin merkezindeki Albertine Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "Hemen ateşkes", "İsrail'e boykot" sloganları attı.

Filistin bayrakları ile "Sivilleri bombalamak kendini savunmak değil", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, meydanda yaptıkları konuşmalarda AB'yi ve ABD'yi "İsrail'in suçuna ortak oldukları" gerekçesiyle eleştirdi.

Belçikalılardan eleştiriler

AA muhabirine konuşan Belçikalı Laurette Vankeeberghen, "Şu an bir soykırım başladı. Bunu inkar etmek mümkün değildir." dedi.

1994'teki Ruanda soykırımına atıfta bulunan Vankeeberghen, "O zaman 32 yaşındaydım. Bu kadar bilinçli değildim. Şimdi sesimi yükseltmek istiyorum." diye konuştu.

Vankeeberghen, AB'nin durum karşısındaki tavrını "berbat" bulduğunu belirterek, "Utanç duyuyorum." ifadesini kullandı.

Delia Myra da Filistin'de bulunduğunu ve Filistinli arkadaşlarının tüm yaşananlardan doğrudan etkilendiğini söyleyerek, "Amerika hiçbir şey yapmıyor. Batı hiçbir şey yapmıyor. Filistinliler tamamen yalnız bırakıldığını düşünüyor." dedi.

Ines Johri de "Biraz insani his taşıyan herkes burada olmalı." diyerek, şunları kaydetti:

"Şoktayım. Batı'nın insan hakları savunuculuğu, dayanışması, hiçbiri gerçek değil. Bunlar sadece beyazlara, sarışınlara geçerli. Başkalarının çocuklarına geçerli, Arap çocuklara değil."

Gösterinin düzenleyicilerinden Filistinli aktivist Ömer Kerim de "Orta Doğulu olduğumuz için, Ukraynalı olmadığımız için kimse bizi dinlemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de, 11 Kasım'da Avrupa genelinden katılımın olacağı büyük bir dayanışma gösterisi yapılması planlanıyor.