Avrupa'nın En Güçlü Süper Bilgisayarı Lumı Finlandiya'da Tanıtıldı KAJAANİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Finlandiya'nın Kajaani kentinde dünya çapındaki süper bilgisayar LUMI görülüyor. KAJAANİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Finlandiya'nın Kajaani kentinde dünya çapındaki süper bilgisayar LUMI görülüyor. Avrupa'nın en güçlü süper bilgisayarı, Kajaani'de Pazartesi günü tan ıtıldı, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Pekka Agarth/CSC-IT Bilim Merke zi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel Finlandiya Güncel Haberler

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