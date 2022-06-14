Avrupa'nın En Güçlü Süper Bilgisayarı Lumı Finlandiya'da Tanıtıldı
Xinhua - Güncel
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KAJAANİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Finlandiya'nın Kajaani kentinde dünya çapındaki süper bilgisayar LUMI görülüyor.
KAJAANİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Tarihsiz fotoğrafta, Finlandiya'nın Kajaani kentinde dünya çapındaki süper bilgisayar LUMI görülüyor. Avrupa'nın en güçlü süper bilgisayarı, Kajaani'de Pazartesi günü tan ıtıldı, 13 Haziran 2022. (Fotoğraf: Pekka Agarth/CSC-IT Bilim Merke zi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel