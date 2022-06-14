Avrupa'nın En Güçlü Süper Bilgisayarı Finlandiya'da Tanıtıldı

HELSİNKİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Avrupa'nın en güçlü süper bilgisayarı, Pazartesi günü Finlandiya'nın Kajaani kentinde tanıtıldı. LUMI adı verilen dünya çapındaki süper bilgisayarın sahibi, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC JU) ve bilgisayar, 10 Avrupa ülkesinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından işletiliyor. Bilgisayar, araştırmaya ve yapay zeka ve kuantum teknolojisi geliştirmeye yönelik bir platform olarak işlev görüyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarethe Vestager, bilgisayarı Avrupa'nın dijital ve yeşil dönüşümündeki önemli bir adım olarak niteledi. Vestager, LUMI'nin Avrupa'daki en güçlü süper bilgisayarlardan 7 kat daha hızlı olduğunu ve tüm dünyada yapay zekaya yönelik önde gelen platformlardan biri olacağını söyledi. Vestager, Avrupa'nın dijital özerkliğinin, süper bilgisayarların yeni nesline hakim olmasına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Vestager, "Üç yıl önce AB, 8 süper bilgisayar satın aldı; bugün bu bilgisayarların yarısı çalışıyor, LUMI'nin yıl sonunda çalışmaya başlamasıyla geriye 3 tane kalacak" diye konuştu.

EuroHPC, LUMI'nin muazzam hesaplama kapasitesinin temel olarak çok sayıdaki grafik işlemciye (GPU) dayandığını dile getirdi. Bu işlemciler, başta derin öğrenme olmak üzere çeşitli yapay zeka yöntemlerinde kullanıma özellikle uygun. LUMI şu anda tüm dünyadaki en iyi süper bilgisayarlar arasında yer alıyor ve yenilenebilir hidroelektrik enerjisiyle çalışıyor. Ürettiği atık ısıyla, Kajaani kentinin ısınma ihtiyacını beşte birini karşılayacak.

Xinhua / Güncel