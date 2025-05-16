Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi yarın İstanbul'da açılacak

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi yarın İstanbul'da açılacak
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Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılımının beklendiği, sağlık altyapısına önemli katkılar sunması beklenen hastane, 102 bin metrekarelik kapalı alanı, 705 yatak kapasitesi ve 88 poliklinik odasıyla Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliğini taşıyor.

Yüksek teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleri, modern klinikler, özel rehabilitasyon alanları ve çok disiplinli ekip yapısıyla öne çıkan hastanede, yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası fonksiyonel destek ihtiyacı bulunan ya da ortopedik engellerle yaşamını sürdürenler için kişiye özel tedavi süreçleri planlanacak.

Hastaların fiziksel iyileşmesinin yanı sıra ruhsal ve sosyal destek ihtiyaçlarının da karşılanacağı bütüncül bir yaklaşımla hizmet verecek olan hastane, ileri rehabilitasyon teknolojileri ve robotik tedavi sistemleriyle dikkat çekiyor.

Aynı zamanda eğitim ve araştırma misyonu da taşıyan kurum, sağlık personelinin yetiştirilmesine katkı sunacak, bilimsel çalışmaları destekleyecek bir merkez olarak faaliyet gösterecek.

Yarın açılacak İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, hasta memnuniyetini önceleyen yenilikçi ve çağdaş hizmet anlayışıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin sağlık vizyonuna önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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