Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri Madrid'de buluşacak

Avrupa Parlamentosunun (AP) 6-9 Haziran tarihlerinde yapacağı seçimler öncesinde Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri, Latin Amerikalı aşırı sağcı partilerin de katılımıyla 18-19 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de bulaşacak.

İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin "Yaşasın Avrupa 24" adıyla 18-19 Mayıs'ta Madrid'de organize ettiği etkinliğe, aralarında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Şili Cumhuriyetçi Partisi lideri Jose Antonio Kast, Portekiz'de Chega partisinin lideri Andre Ventura, Fransa Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in de olduğu çok sayıda aşırı sağcı liderin katılması bekleniyor.

Vox partisi ayrıca, İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli'nin ve ABD'den Amerikan Muhafazakarlar Birliği Başkanı Matt Schlapp ile The Heritage Vakfı Başkan Yardımcısı Roger Severino'nun da Madrid'e geleceğini duyurdu.

AB ülkelerinin ortak politikalarının şekillendiği AP'nin gelecek beş yıllık dönemindeki siyasi dağılımının belirleneceği 6-9 Haziran'daki seçimler öncesinde Madrid'de toplanacak Avrupa'daki aşırı sağcı liderlerin özellikle dış politika ile ilgili vereceği mesajlar merak ediliyor.

Milei, İspanya ve Arjantin arasındaki diplomatik krizin ardından Madrid'de

Diğer yandan aşırı sağcı liderler arasında özellikle Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin Madrid'e gelişi dikkati çekerken, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin geçen haftalarda Milei'yi hedef alarak, "Hangi maddeleri kullanıyor bilmiyorum ama uyuşturucu kullanıyor. Seçimleri kazanması imkansız dedim ama oldu." şeklindeki sözleri iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Milei'nin Devlet Başkanlığı Ofisi de İspanyol bakanın sözlerine karşılık olarak, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ve eşi ile bağlantılı yolsuzluk iddialarını hedef alan bir açıklama yapmıştı.

Bu açıklamada, "Pedro Sanchez, ayrılıkçılarla (Bask ve Katalan siyasi partileri kastederek) anlaşarak ve İspanya'nın dağılmasına yol açarak Krallığın birliğini tehlikeye attı. Yasa dışı göçe izin vererek İspanyol kadınlarını riske attı. Sadece yoksulluk ve ölüm getiren sosyalist politikalarıyla orta sınıfı tehlikeye attı. Biz Arjantinliler, bize sefalet ve çöküş getiren modeli değiştirmeyi umuyoruz. İspanyol halkının da yakın zamanda yeniden özgür yaşamayı seçeceğini umuyoruz." ifadeleri öne çıkmıştı.

Madrid'e bugün gelen Milei'nin, Vox'un etkinliğine desteği amaçlayan ziyaretinde Başbakan Sanchez ile görüşme yapması öngörülmezken, Kral 6. Felipe tarafından kabul edilmesi planlanıyor.