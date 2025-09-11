Kudüs'te Soykırıma Dikkat Çekildi

Avrupa Müslüman Forumu, Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı" farklı oturumlarla sona erdi.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantının 2. ve 3. oturumlarında, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin imamı Şeyh Motaz Hefzı Yasin Abusnaina, Kudüs Vakfı İcra Direktörü Ayman Zeydan, Rus gazeteci ve siyasetçi Maxim Shevchenko, "Neturei Karta International" topluluğu hahamı ve anti-semitizm aktivisti Yeshaye Yosef Rosenberg ve gazeteci Israel Shamir konuştu.

El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin imamı Şeyh Motaz Hefzı Yasin Abusnaina, İsrail'in camiye karşı "işgal operasyonu" düzenlediğini vurgulayarak, caminin halihazırda saldırılara maruz kaldığına işaret etti.

Abusnaina, kutsal mekanların dokunulmaz olması ve saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak "(Camide) Her aramada küfür ve hakaretlere maruz kalınarak ibadet ediliyor." dedi.

Bu durumun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Abusnaina, camiye giriş çıkışın kısıtlandığının altını çizdi.

Abusnaina, camide namaz kılanların sayısının azaltılmasının amaçlandığını dile getirerek, insanları "rahatsız ettiği bahanesiyle" her ay 50-60 kez ezanların ve namazların yasaklandığını söyledi.

İmam Abusnaina, Türk halkına, Filistin'e verdiği destek için teşekkür etti.

Kudüs Vakfı İcra Direktörü Ayman Zeydan ise Kudüs'ün tamamen Yahudileştirmek istendiğini belirtti.

İsrail'in "doğrudan savaş hedeflerine" sahip olduğunu aktaran Zeydan, buna karşı çıkan herkese düşmanlık beslendiğini vurguladı.

Zeydan, Müslümanların "birlik" olması gerektiği mesajını vererek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ilişkin politikalarına hukuk çerçevesinde cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin'deki duruma ses yükseltmenin önemi

Rus gazeteci ve siyasetçi Maxim Shevchenko da İsrail'in hukuk tanımadığının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ve Hristiyanların hakkını savunduğunu belirtti.

Shevchenko Türkiye'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun "adalet" kavramını koruduğunu ifade etti.

"Neturei Karta International" topluluğu hahamı ve anti-semitizm aktivisti ABD'li Yeshaye Yosef Rosenberg de Filistin'de yapılan soykırım ve işgali durdurmaya yönelik faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

Rosenberg, bu durum karşısında ses yükseltmenin önemine vurgu yaparak, bir Yahudi olarak canının çok acıdığını ve İsrail'in, eylemlerinden dolayı itibarlarının zedelendiğini söyledi.

Ailesinin Filistinli olduğunu aktaran Rosenberg, eskiden orada barış ve uyum içinde yaşadıklarını ve ilişkilerde hiçbir sorun olmadığını dile getirdi.

Rosenberg, İsrail'in, dinlerine karşı eylemlerde bulunduğunu ve Yahudiliği suçlarını "haklı çıkarmak" için kullandığını sözlerine ekledi.

Yazar ve gazeteci Israel Shamir de İsrail'in Gazze'de kiliseleri de bombaladığını hatırlatarak "siyonistlerin, Hristiyanlığa da karşı savaştığını" belirtti.