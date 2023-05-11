Avrupa Müslüman Forumu'ndan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı

Avrupa Müslüman Forumu, aşırıcılık, terörizm ve İslamofobi ile mücadelede her zaman ön saflarda yer alması, İslam aleminin hak ve çıkarlarını savunması nedeniyle 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Müslüman Forumu, aşırıcılık, terörizm ve İslamofobi ile mücadelede her zaman ön saflarda yer alması, İslam aleminin hak ve çıkarlarını savunması nedeniyle 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Müslüman Forumu tarafından, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Avrupa'nın birçok yerinden Müslüman toplumun üst düzey temsilcilerinin imzasını taşıyan açıklamada, Türkiye'nin cumhurbaşkanının tüm İslam aleminin lideri ve Avrupalı Müslümanların hak ve menfaatlerinin savunucusu olması nedeniyle bu seçimlerin çok önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Avrupa kıtasında yaşayan 170 milyon Müslüman adına Türkiye vatandaşları olan kardeşlerimizi görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya ve ona bir kez daha Türk halkının güvenini vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam karşıtı güçler şimdi mevcut Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesini engellemek için her şeyi yapmaya çalışıyor ve gerçek bir argümanları olmadığı için entrika, aldatma ve tahrifat kullanıyorlar. Ama gerçekler inatçı şeylerdir. Bugün Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden biri ve bölgesel bir süper güçtür. Bugün ABD ve Avrupa Birliği, Rusya ve Çin ve diğer güç merkezleri dahil, kesinlikle herkes Türkiye'yi dikkate alıyor. Türkiye bugün en itibar sahibi olan Müslüman ülkesidir."

Müslüman dünyasının en gelişmiş askeri-endüstriyel komplekslerinden, tıp ve eğitim sistemlerinden birinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi liderliğindeki Türk halkı sayesinde geliştirildiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bugün başkanınız Müslüman dünyasının değerli bir lideridir. Çin'deki Uygur Müslümanlarını, Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarını, Keşmirli Müslümanları, Karabağ Müslümanlarını, Libya ve Suriye Müslümanlarını, Bosna Müslümanlarını, Filistin Müslümanlarını korumak söz konusu olduğunda ve üçüncü kutsalımız Mescid-i Aksa'yı korumaya gelince duyulan ve etki yaratan Türkiye'nin sesidir."

Açıklamada ayrıca Avrupa'daki Müslümanların cami yapma konusundaki yasal haklarının, Kur'an-ı Kerim'in, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in isminin, Müslüman kadınların haklarının, geleneksel aile değerlerinin korunmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında çoğunluğu Müslüman olan Türki halklarının kardeşliği de var. Bu birlik, batı ile doğu, kuzey ile güney arasında bir köprü haline gelip şimdiden büyük Avrasya'da bir istikrar unsuru haline geliyor." denilen açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı, aşırıcılık, terörizm ve İslamofobi ile mücadelede her zaman ön saflarda yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçmişin dersleri ve Türk halkının hikmetinin, İslam'ın geleneksel değerlerine bağlılığının ve bugün milletin ve devletin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelme iradesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında toplanmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Sağduyunun ve hakkın galip geleceğine inanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin kazanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Türkiye'nin dinimizin temel değerlerine dayalı güçlü, birlik ve istikbal odaklı bir devlet olarak gelişmeye devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz."

Avrupa'nın dört bir yanından imzacılar

Açıklamaya imza atan Avrupa Müslüman Forumu yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Belçika'dan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov, İngiltere'den Kurucu ve Birinci Genel Sekreter, Büyük Britanya Müslüman Konseyi Kıdemli Danışmanı İkbal Sakrani, Litvanya'dan Müftü Romas Jakubauskas, Bosna Hersek'ten Fahri Büyük Müftü, Dünya Bosna Kongresi Başkanı Manevi Rehberleri Konseyi Üyesi Dr. Mustafa Ceriç, İtalya'dan Trieste İslam Merkezi İmamı, Meryem Uluslararası Papalık Akademisi'nde, Müslüman-Hıristiyan Komisyonu Uluslararası Mariana Eşbaşkanı Dr. Nader Akad, Fransa'dan Fransız Akademik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Dr. Karim Ifrak, Danimarka'dan İslam Merkezi Başkanı Abdul-Wahid Pedersen ile Halkla İlişkiler Konseyi Başkanı Anuar Tuimi, İrlanda'dan İrlanda Müslüman Barış ve Entegrasyon Konseyi Başkanı, İrlanda İslam Merkezi Baş İmamı Dr. Ömer El Kadri, Romanya Müftüsü Yusuf Murat,??????? Sırbistan'dan Başmüftü, Sırbistan İslam Birliği Başkanı Dr. Mevlud Dudic,??????? Yunanistan'dan Müslüman Derneği Başkanı Naim Elghandour ile Başkan Yardımcısı Anna Stamou, Portekiz'den Merkez Cami David Münir."