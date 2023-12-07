Avrupa Müslüman Forumu İstanbul'da gerçekleşti

Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi organizasyonunda Avrupa Müslüman Forumu İstanbul'da düzenlendi. ' Filistin için İki devlet, tek çözüm' konulu Avrupa Zirvesi'ne dünyanın dört bir yanından politikacı, iş insanları, yazar ve akademisyenler bir araya geldi. Üç oturumda gerçekleşen zirve kapsamında Filisten'de yaşanan zulme dikkat çekilerek olası çözüm önerileri tartışıldı.

Çırağan Sarayı'nda 7 Aralık'ta düzenlenen zirvenin ilk oturumuna; AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Müsteşarı Mahmoud Habash, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, EMF Başkanı Abdul-Wahed Niyazov, Siyonist karşıtı Ortodoks Yahudi grubu Naturei Karta International'ın Hahamı Rav Israel Dovid Weiss (ABD), İşçi Partisi'nin eski lideri ve Kuzey Islington Parlamentosu Üyesi Jeremy Corbyn (Birleşik Krallık), Ilias Auant (Ramallah): Ramallah Başpiskoposu, Fransız Avukat Gilles Divers, Şeyh Dr. Zuheir Al-Hayr Al-Juayd (Lübnan): Lübnan Parlamentosu üyesi, 'İslami Cephe' partisinin başkanı ve Şam Birliği ve Alimler Konseyi (ULEMA) Başkan Yardımcısı, Fransa'nın eski Başbakanı Dominic de Wilpen, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Zavtra' gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Alexander Prokhanov (Rusya) katıldı.

HABASH: BÜTÜN BU SALDIRILARIN SORUMLULUĞU ABD'YE AİT

Filistin Devlet Başkanı Müsteşarı Mahmoud Habash zirvede yaptığı konuşmada "Bütün bu saldırıların sorumluluğu ABD'ye ait. İstese tek bir tuşla bunu durdurabilir. 'Biz artık İsrail'e tank malzeme göndermiyoruz' dese bu savaşı İsrail zaten bırakacak. ABD çok basit şekilde bunu durdurabilir. Böylece İsrail insanları öldürecek malzemeyi bulamaz. İsrail bizi Amerikalıların verdiği vergilerle öldürüyor. O yüzden oradakilere de sesleniyoruz. Sizin vergilerinizle öldürüyorlar. Çocuklar, anneler Filistin'de öldürülüyor. Bu savaş benim ailemden de birçok kişiyi kaybetmeme sebep oldu. Sevdiklerimi kaybettim. Neden Avrupa Birliği bizimle dayanışma sergilemiyor. Adalet diyorlar ama bu dünyada adalet yok ki. Filistin halkı kendi haklarını uygulamaktan yoksun bırakıldığı sürece dünyada asla adalet olmayacak" açıklamasını yaptı.

2 MİLYON İNSAN ŞU ANDA YEMEK YİYEMİYOR: İNSANİ İHTİYAÇLAR SAĞLANMALI

Filistin halkının işgalcilere karşı sesini çıkartmak zorunda olduğunu söyleyen Mahmoud Habash sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tutuklanan esirler, katil değiller. Kendi topraklarını savunuyorlar, bunlar iyi insanlar. Biz halk toplum temsilcileriyiz. Bizim sesimizi dünyaya duyurmanızı istiyoruz. Birinci önceliğimiz tam kapsamlı ateşkes ve saldırıların tamamen durmasıdır. Yerleşimci grupların da projelerinin hemen durdurulmasını istiyoruz. Çünkü her yeri yakıyorlar. 10 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp üzerine benzin döküp benzini içmeye zorladılar, sonra yakıp öldürdüler. ABD'nin de durdurulmasını istiyoruz. Çünkü bu cinayetlere ortaktır. İkinci önceliğimiz ise insani ihtiyaçların insanlara sağlanmasıdır. İki milyon insan şu anda yemek yiyemiyor. Her şeyden mahrum. Birleşmiş Milletler Özel Konseyi yardım sağlıyordu. Bunları Gazze'ye artık sokamıyor. Bundan kim sorumlu; İsrail… Buraya katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Fakat daha fazla güce ihtiyacımız var."

ERBAKAN: STRATEJİK MADDELERİN İSRAİL VE AMERİKA'YA SATIŞININ DURDURULMASI GEREKİR

"Dış güçlerle özellikle de Siyonizm canavarıyla mücadele edilmek isteniyorsa mutlaka cesur olunmalı ve adım atılmalı" diyen Dr. Fatih Erbakan ise şöyle konuştu:

"Amerika'nın böyle açıkça zulme destek veren tavrı karşısında; İncirlik Üssü'nün kapatılması, Malatya'da Kürecik'te İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere kurulan radar sisteminin kapatılması, bununla petrol ve doğal gaz başta olmak üzere stratejik maddelerin İsrail ve Amerika'ya satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir. Dünya petrolünün yüzde 60'ı Müslüman ülkelerin elindedir. Dünyadaki doğalgazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elindedir. Su kaynaklarının yarıdan fazlası Müslüman ülkelerin elindedir. Petrol, doğal gaz ve su olmadan kimsenin yaşayabilmesi mümkün değil. En azından bunların İsrail'e, Amerika'ya ve bu zulme destek olan Avrupa ülkelerine satışının durdurulması gereklidir."

"İSRAİL MALLARI BOYKOT EDİLMELİDİR"

Dr. Fatih Erbakan, "Ekonomik ilişkilerin İsrail ile askıya alınması, Müslüman ülkelerin hava sahalarının kara sularının ve limanlarının Amerika ve İsrail'e kapatılması, Amerika ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların Türkiye'nin öncülüğünde İsrail mallarının boykot edilmesi için bir hareket başlatılması, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de tutuklama kararı çıkarması için girişimlerde bulunulması, baskı kurulması ve Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması için gerekli adımların atılması gereklidir. 75 seneden beri kınıyoruz, lanetliyoruz. ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin mutlaka ortak hareket ederek adım atması, yaptırımlar ortaya koyması gereklidir" dedi.

AKBAŞOĞLU: KATLİAMLARIN SORUMLULARI YARGILANMALI

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini sizlere iletiyorum. Burada gerçekten önemli bir toplantıyı hep beraber icra ediyoruz. Mazlumun yanında yer alan iradeleri burada birleşmesine vesile olduğu için ben bu organizasyonu gerçekleştiren çok değerli başkanlarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Gazze'de yaşanılan; çok açık ve seçik bir şekilde uluslararası insancıl hukuka, insan hakları beyannamelerine, uluslararası sözleşmelere, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bütün bölgesel ve küresel nitelikteki anlaşmalara aykırıdır. Burada insan hakları ihlalleri var. Katliamların sorumlusu ve onlara destek veren bütün yönetimler insanlık suçunun ortakları olarak mutlaka uluslararası toplum tarafından hem vicdanlarında hem de uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı" diye konuştu.